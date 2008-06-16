В Киеве горело одно из зданий Киевречпорта
10:12, 16 июня 2008Разное
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Причина пожара устанавливается
Сегодня в 02.20 в Подольском районе Киева в одноэтажном складском здании ОАО "Киевречпорт" (ул. Электриков, 23-б, арендуется ООО "Сайлинг") вспыхнул пожар.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 5.00 пожар ликвидировали 10 отделений Государственной пожарной охраны.
Жертв и пострадавших нет. Огнем уничтожена и повреждена фанера, находившаяся на хранении. Причина пожара устанавливается.
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