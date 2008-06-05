Перевозчики Киевской области ждут согласия ОГА, чтобы повысить цены

Автоперевозчики Киевской области рассчитывают получить согласие со стороны Киевской областной государственной администрации повысить тарифы на проезд для пассажиров на 10-12% в связи с подорожанием топлива.

Об этом в комментарии УНИАН по телефону сообщил глава Ассоциации автоперевозчиков «Киевщина» Виталий АРЕФЬЕВ.

«Мы говорим сегодня о топливной составляющей. Доля топлива в затратах составляет около 30%, сейчас стоимость топлива выросла на 50%, вот эта доля будет поднята. То есть, в целом, подорожание составит 10-12%», - сказал он.

По его словам, соответствующая информация, расчеты, калькуляции сегодня планируется передать в Киевскую ОГА, которая как госзаказчик устанавливает верхнюю предельную границу тарифов. «Тогда была цена на топливо 4,50, когда в январе нам ставили эту расценку, а сегодня она 6,70 – то есть, на 50% топливо подорожало. Мы сейчас собираем массово материал по затратам с тем, чтобы на величину топливной составляющей мы подняли расценки», - подчеркнул он.

Последнее повышение произошло в январе т.г., когда Киевская ОГА установила верхнюю предельную границу тарифов до 18 коп. за 1 пасс./км против 12 коп. за 1 пасс/км в 2006 –2007 гг.

«Подадим в облгосадминистрацию, будет совещание, будет принято решение, потом оно будет как регуляторный акт вывешено на сайте, и только через месяц это (повышение тарифов - УНИАН) возможно», - уточнил В.АРЕФЬЕВ.

В то же время, по его словам, такая процедура установления тарифов не устраивает перевозчиков, ситуация будет обсуждаться 10 июня в Киеве на Всеукраинском съезде автоперевозчиков. «Сколько можно терпеть Минтранс, который не может сделать скользящую шкалу расценок? Понимаете, чтобы цены сегодня повысить, мы 2 месяца собираем материал, 3 месяца ждем на сайтах все разрешительные акты… Мы все время в убытке… В общем, сильно запаздываем», - пояснил он, добавив, что перевозчики хотят иметь право к базовой цене тарифа добавлять инфляционные показатели, и осуществлять это при участии Госкомитета по контролю за ценами.

Комментируя информацию о повышении с 1 июня цен на некоторых маршрутах в области, В.АРЕФЬЕВ сказал: «Поднять мог человек, который не работает на маршруте, а работает «грачем», или же тот, кто ранее работал, не доходя до верхнего предела (установленного Киевской ОГА в размере 18 коп. за 1 пасс/км – УНИАН), а просто сейчас поднял».