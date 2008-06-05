Перевозчики Киевской области ждут согласия ОГА, чтобы повысить цены
Об этом сообщил глава Ассоциации
Автоперевозчики Киевской области рассчитывают получить согласие со стороны Киевской областной государственной администрации повысить тарифы на проезд для пассажиров на 10-12% в связи с подорожанием топлива.
Об этом в комментарии УНИАН по телефону сообщил глава Ассоциации автоперевозчиков «Киевщина» Виталий АРЕФЬЕВ.
«Мы говорим сегодня о топливной составляющей. Доля топлива в затратах составляет около 30%, сейчас стоимость топлива выросла на 50%, вот эта доля будет поднята. То есть, в целом, подорожание составит 10-12%», - сказал он.
По его словам, соответствующая информация, расчеты, калькуляции сегодня планируется передать в Киевскую ОГА, которая как госзаказчик устанавливает верхнюю предельную границу тарифов. «Тогда была цена на топливо 4,50, когда в январе нам ставили эту расценку, а сегодня она 6,70 – то есть, на 50% топливо подорожало. Мы сейчас собираем массово материал по затратам с тем, чтобы на величину топливной составляющей мы подняли расценки», - подчеркнул он.
Последнее повышение произошло в январе т.г., когда Киевская ОГА установила верхнюю предельную границу тарифов до 18 коп. за 1 пасс./км против 12 коп. за 1 пасс/км в 2006 –2007 гг.
«Подадим в облгосадминистрацию, будет совещание, будет принято решение, потом оно будет как регуляторный акт вывешено на сайте, и только через месяц это (повышение тарифов - УНИАН) возможно», - уточнил В.АРЕФЬЕВ.
В то же время, по его словам, такая процедура установления тарифов не устраивает перевозчиков, ситуация будет обсуждаться 10 июня в Киеве на Всеукраинском съезде автоперевозчиков. «Сколько можно терпеть Минтранс, который не может сделать скользящую шкалу расценок? Понимаете, чтобы цены сегодня повысить, мы 2 месяца собираем материал, 3 месяца ждем на сайтах все разрешительные акты… Мы все время в убытке… В общем, сильно запаздываем», - пояснил он, добавив, что перевозчики хотят иметь право к базовой цене тарифа добавлять инфляционные показатели, и осуществлять это при участии Госкомитета по контролю за ценами.
Комментируя информацию о повышении с 1 июня цен на некоторых маршрутах в области, В.АРЕФЬЕВ сказал: «Поднять мог человек, который не работает на маршруте, а работает «грачем», или же тот, кто ранее работал, не доходя до верхнего предела (установленного Киевской ОГА в размере 18 коп. за 1 пасс/км – УНИАН), а просто сейчас поднял».