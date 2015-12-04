С 07 по 20 декабря компания «Новострой», проводит день открытых дверей в ЖК «Club House», который находится на ул.Киевская 22в. В этот период, потенциальных покупателей квартир в жилищном комплексе ждут скидки на недвижимость в новостройке, а именно до 29 000 грн.

Для людей посетивших данное мероприятие в АН «Новострой», работают наши лучшие менеджеры, который смогут презентовать недвижимость в новостройке. Показать квартиры с разными видами из окна и планировками. Также, услышать ответы на все возникшие вопросы о недвижимости Ирпеня.

Время и место проведения:

С 07 по 20 декабря 2015 г., с 10:00 до 18:00

г. Ирпень, ул. Комсомольская, 35

http://novostroi-nm.org/newbuildings/sdanue-novostroiki/ul-kievskaya-22v

Контакты отдела продаж: (067) 28 81 81 4; (073) 473 777 9.