Поклонники просят Медведева отлить Диму Билана в бронзе

Поклонники певца Димы Билана написали открытое письмо президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой профинансировать установку памятника исполнителю на набережной Нижнего Новгорода, сообщает газета "Твой День".

"Мы знаем, что наш президент очень переживал за Россию на конкурсе и первым поздравил Билана с победой. Поэтому мы уверены, что он поможет нам", - рассказала одна из поклонниц певца. Всего в Новгороде пять фан-клубов Димы Билана.

По словам фанатов Билана, макет памятника был изготовлен еще до победы на "Евровидении" - в победе кумира они не сомневались. Однако средств на изготовление и установку памятника самим фанатам собрать не удалось.

По их замыслу, скульптурный Билан должен предстать в образе Юлия Цезаря в лавровом венке. Атрибутика римского императора, видимо, указывает на то, что Билан покорил Европу так же, как Цезарь две тысячи лет назад, отмечает Утро.ру.