Немецкие компании создают бронемашины следующего поколения

Немецкие компании Rheinmetall Defence и Krauss-Maffei Wegmann приступили к реализации совместной программы разработки нового семейства многоцелевых бронированных автомобилей AMPV (Armoured Multi Purpose Vehicle) класса 5-9 тонн. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Rheinmetall.

Полноразмерный макет немецкого военного внедорожника следующего поколения будет представлен уже в июне текущего года на парижской выставке Eurosatory 2008. Первый опытный образец, как ожидается, будет готов в 2009 году, а серийное производство AMPV начнется в 2011 году.

Бронированные внедорожники будут создаваться в соответствии с требованиями бундесвера к командным и специальным машинам следующего поколения, которые планируется принять на вооружение в рамках программы GFF. По своим ходовым качествам, модульности конструкции и уровню защиты они существенно превзойдут все имеющиеся аналоги.

Новое семейство бронеавтомобилей будет представлено двумя основными вариантами - легким AMPV 1 и тяжелым AMPV 2, которые, несмотря на определенные отличия, будут в значительной степени унифицированными. Предполагается, что небольшая масса AMPV 1 позволит транспортировать его при помощи вертолетов CH-53. В свою очередь, бронеавтомобиль второго типа будет обладать большей грузоподъемностью и повышенным уровнем защиты. По своим размерам оба варианта будут практически идентичными.

Бронеавтомобили AMPV получат дизельный двигатель объемом 3,2 литра и мощностью 270 лошадиных сил, автоматическую коробку переключения передач, независимую подвеску и специальные шины, позволяющие продолжать движение в случае прокола.

Автолента