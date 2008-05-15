С 24 июня вводятся новые правила таможенного оформления машин

Государственная таможенная служба Украины с 24 июня 2008 года вводит новый порядок таможенного контроля и оформления транспортных средств, которые ввозятся в Украину гражданами для свободного обращения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Гостаможслужбы, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, с начала третьей декады июня т.г. вступает в силу приказ Гостаможслужбы, в соответствии с которым таможенное оформление транспортных средств, которые ввозятся гражданами в Украину для свободного обращения, будет проводиться по месту постоянного проживания или временного пребывания граждан, которым принадлежат эти транспортные средства.

По информации пресс-службы, приказом Гостаможслужбы № 229 от 17 марта 2008 года, в частности, внесены изменения в Правила таможенного контроля и таможенного оформления транспортных средств, которые перемещаются гражданами через таможенную границу Украины. Правилами определяется: таможенное оформление транспортных средств, которые ввозятся гражданами в Украину для свободного обращения, будет проводиться по местожительству постоянного или временного пребывания граждан, которым принадлежат эти транспортные средства. Сама же процедура осмотра автомобилей при оформлении по соответствующим таможенным режимам во внутренних таможнях будет проводиться уже совместно с работниками подразделений ГАИ МВД.

В частности отмечается, что в случае ввоза гражданами транспортных средств с целью свободного обращения таможенниками в пункте пропуска через государственную границу Украины будут проводиться таможенный осмотр транспортного средства и таможенные процедуры по оформлению документов контроля доставки транспортного средства к таможням назначения с применением (в соответствующих случаях) гарантии такой доставки. То есть, на границе будет осуществляться лишь пропуск этих автомобилей.

Справка УНИАН. По данным Гостаможслужбы, в 2007 году в Украину для постоянного пользования гражданами ввезено 10,3 тыс. ед. легкового автотранспорта (с учетом легкового автотранспорта, оформленного с применением льгот), в том числе 500 автомобилей производства стран СНГ и 9,8 тыс. ед. производства других стран. Из этого количества 51% (5,2 тыс. ед.) составляли новые автомобили, 23% (2,3 тыс. ед.) - до 5 лет и 27% (2,8 тыс. ед.) - старше 5 лет.

В первом квартале 2008 года в целом ввезено 1 926 легковых автомобилей (с учетом легкового автотранспорта, оформленного с применением льгот), в том числе, 55 автомобилей производства стран СНГ, 1 871 автомобиль производства других стран. Из этого количества 51% (988 ед.) составили новые автомобили, 21% (410 ед.) - до 5 лет и 28% (528 ед.) - старше 5 лет.