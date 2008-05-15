В Николаевской области столкнулись два микроавтобуса: 4 человека погибли

Сегодня в 4.30 в Николаевской области неподалеку от села Костичи Баштанского района микроавтобус "Фиат Дукато" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом "Mицубиси".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Фиат», а также водитель и пассажирка автомобиля «Mицубиси» от полученных травм скончались на месте просишествия.