В Николаевской области столкнулись два микроавтобуса: 4 человека погибли
15:39, 15 мая 2008Разное
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Информация ГАИ
Сегодня в 4.30 в Николаевской области неподалеку от села Костичи Баштанского района микроавтобус "Фиат Дукато" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом "Mицубиси".
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Фиат», а также водитель и пассажирка автомобиля «Mицубиси» от полученных травм скончались на месте просишествия.
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