Спасай Россию от Каськива, а Каськива – от Жириновского

Низкий вам поклон, товарищи русские, за то, что нашего Владислава Каськива на ваше НТВ на дуэль с Жириновским не пустили. Народный депутат-нашеукраинец должен был встретиться на российском телевидении с вице-спикером Госдумы Владимиром Жириновским и поговорить с ним на тему Крыма.

Сами подумайте, да ведь «сын юриста» порвал бы нашего младенца на меленькие кусочки. И не потому, что Каськив не в теме. (Забудьте вы уже про Крым, все, нету его для вас – понятно, нету, и вам доступно это объясняют, опираясь на международные документы, все кому не лень. А скоро флот ваш выведем, в НАТО вступим, и вообще тема станет для вас неактуальной). А Жириновский порвал бы Каськива просто потому, что он – хам, и голос у него громче и технологию российского танка в дискуссии он хорошо знает. Я прямо похолодела, как представила, что такой голубой российский танк наезжает на, в общем-то, не совсем опытного украинского политика.

И тут такой подарок: в Шереметьево к Каськиву российская паспортная служба подходит – а вас, Владислав, мол, мы попросим остаться. Для дальнейшей, так сказать, депортации. Мотивировали это тем, что Каськив представляет угрозу для обороноспособности и безопасности Российского государства. Сижу и думаю: тихий такой Каськив, а сам небось позарился на земли на Дальнем Востоке, а может, Курилы хочет забрать. А может, он террорист чеченский, тогда – да. Домой, его домой. Раз он такой коварный человек.

Но мы сразу понимаем, что дело только в том, что Украина запретила въезд сюда отважной российской кепке – Юрию Лужкову. С ним приключилась обычная история: приезжает какой-то парламентарий в Крым поговорить о любви к России с местным населением, и сразу скатывается в плач, слезы и обещания местному населению: «Вы уж, родимые, погодите, мы из Большого договора с Украиной выйдем и назад в Россию заберем». А Украине что остается делать: запретили Лужкову въезд – до полнейшего осознания им государственных границ России.

Наши журналисты звонили в Шереметьево. Говорят, что российские таможенники вели себя достаточно корректно. Простите, извините, это не наше решение, справочку дали, пожалуйте, господин Каськив, в самолет... И на этом спасибо, поскольку другие наши депутаты рассказывали, что российские таможенницы их до неприличия долго и тщательно обыскивали, невзирая на диппаспорта и цель командировки – участие в межпарламентском диалоге с российской Госдумой. А тут какая никакая вежливость.

Я только вот чему удивляюсь, какую роль тут играло НТВ?.. Роль тетушки, которая специально организовывала вызов для дальнейшей показательной депортации Каськива (а вот вам за Лужкова) . Или все-таки им хотелось сделать программу, но ФСБ показательно перехватила Каськива, и телеканал не смог и не захотел вступаться за своего гостя. Впрочем, какая разница…

Сложные у нас с вами отношения, товарищи русские. То Жулинского на могилы не пустили, то Порошенко – вашего инвестора на ваш завод. А теперь вот Каськива. И знаете, не по-русски это как-то…

Марина Лаптева