6 октября состоится презентация проекта «Общественная мэрия», реализованного при поддержке «Украинского объединения патриотов - УКРОП» и Геннадия Корбана, кандидата на должность Киевского городского председателя от этой политсилы.

Во время мероприятия присутствующие смогут ознакомиться с Общественной мэрией столицы, которая является прототипом городской администрации будущего - как ее видит Геннадий Корбан.

Общественная мэрия - это площадка для профессионального обсуждения и поиска путей решения городских проблем, к которому могут присоединяться жители Киева.

План проведения презентации проекта «Общественная мэрия»:

12.00 - выступление Геннадия Корбана возле здания Киевской городской государственной администрации.

12.30 - Стелла Независимости (со стороны торгового центра «Глобус», 3 линия).

12.45 - пространство Общественного мэрии (третий этаж торгового центра «Голобус», 3 линия) экскурсия и брифинг Геннадия Корбана.

Дополнительная информация и аккредитация: +38 (067) 508-00-89, press@ukrop.com.ua

Аккредитация проводится до 10.00 вторника, 6 октября.