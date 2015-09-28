28 сентября (понедельник) 2015 года в 09:00 состоится пресс-завтрак с представителями Администрации Президента Украины, Координатором проектов ОБСЕ в Украине, экспертами ОБСЕ.

В ходе мероприятия состоится дискуссия «Путь Украины: к гражданскому обществу или анархии?»

Организатор – Институт Горшенина

Вопросы, которые будут затронуты в ходе дискуссии:

1. Успехи и провалы Украины на пути к построению гражданского общества.

2. Что или кто мешает украинцам воплотить мечту о гражданском обществе в реальность?

3. Станет ли ОБСЕ помощником Украины в реформах и евроинтеграции?

4. Найдет ли украинская власть общи язык с гражданским обществом? Грозит ли Украине «Третий Майдан»?

5. Страну лихорадит: есть ли рецепт «жаропонижающего» у ОБСЕ?

6. Стала ли война поводом для консолидации общества в Украине?

7. Донбасс и свободная Украина: раскол преодолим?

8. Блокада Крыма – одобрит ли Европа гражданскую акцию?

Участники дискуссии:

1. Ольга Озерная, отдел развития гражданского общества, офис Координатора проектов ОБСЕ в Украине

2.Олександр Ярема, Заместитель руководителя Главного департамента внутренней политики - руководитель департамента взаимодействия с гражданским обществом и политическими партиями Администрации Президента Украины

3.Володимир Куприй, Исполнительный директор центра ТЦК, эксперт ОБСЕ

4.Любовь Паливода, Президент Творческого центра ТЦК, эксперт ОБСЕ

5.Олександр Винников, Сеть европейского права, эксперт ОБСЕ

6.Максим Лациба, Украинский независимый центр политических исследований, эксперт ОБСЕ

7.Анастасия Красносельская, Украинский независимый центр политических исследований, эксперт ОБСЕ

8.Михаил Чаплыга, Представитель Уполномоченного по вопросам связей с общественностью и информационных технологий, офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека

Модератор – Марина Моисеенко, представитель института Горшенина в Запорожье.

Контакты для аккредитации СМИ: (050)869-20-69, 098- 660- 61- 22

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ФИЛИАЛА ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА В ЗАПОРОЖЬЕ: просп. Ленина, 160 (бизнес-центр «ЭКО-тауэр»)