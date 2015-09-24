Образовательная выставка QS World Grad School Tour в Киеве соберет директоров приемных комиссий лучших университетов мира

Задумываетесь о получении степени Магистра? Определяетесь со страной обучения? Затрудняетесь выбрать университет? Есть вопросы по процессам поступления? Нужна финансовая поддержка? Ответы на все эти и многие другие вопросы вы сможете получить всего за один вечер 24 сентября в отеле «Хаятт Ридженси»

(г. Киев, ул. Аллы Тарасовой, 5)

Выставка QS World Grad School Tour соберет лучшие университеты мира вместе для того, чтобы вы могли встретиться с директорами приемных комиссий – людьми, которые рассматривают вашу заявку в университет, что увеличит ваши шансы на поступление.

Приходите, и вам представится возможность:

· Напрямую пообщаться с представителями приёмных комиссий университетов из США, Канады, Франции, Испании, Гонг-Конга, Швеции и других стран

· Получить бесплатный справочник по обучению и карьере за рубежом – QS World Grad School Guide

· Проконсультироваться по подаче заявок на стипендии QS, общим фондом более $1,700,000 – только для посетителей выставки

· Участвовать в розыгрышах среди посетителей выставки

· Бесплатно получить профессиональное фото для резюме

Регистрируйтесь заранее.

Вход свободный при наличии регистрации.

Программа мероприятия:

14:30 - Начало выдачи индивидуальных бейджиков на мероприятие

15:40 – 16:00 –Презентация от BI Norwegian Business School

16:15 - 17:00 – Семинар о процессе поступления с Hult Business School (Международный кампус), York University, Schulich School of Business (Канада) and Lund University (Швеция)

17:15 – 18:00 – Презентация GMAC: развеять слухи о GMAT

17:00 – Открытие выставки

17:30 – 18:00 – Панельная дискуссия с выпускником топ бизнес-школы London School of Economics and Political Science

19:00 -19:15 – Инфосессия о подаче завки на стипендиальный фонд QS

19:30 – Розыгрыш двух Kindles

20:00 – Закрытие выставки