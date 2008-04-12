В Кишиневе разбился Ан-32: погибли 8 членов экипажа

В Кишиневском аэропорту в пятницу вечером разбился грузовой самолет Ан-32, принадлежащий авиакомпании Судана, погибли 8 членов экипажа - граждане Молдовы, передает ИТАР-ТАСС.

Самолет упал на взлетной полосе, возник пожар. Никто из местных жителей не пострадал.

Экипаж Ан-32 принял решение возвращаться в аэропорт после того, как во время взлета обнаружились неполадки в двигателе. Очевидцы рассказали, что после взлета самолет развернулся над пригородным селом Бачой и попытался сесть. Однако, не дотянув до взлетной полосы нескольких сотен метров, лайнер снес ограду аэропорта и рухнул, разрушив одно из технических сооружений. Прибывшие пожарные потушили огонь, но корпус самолета полностью выгорел.

На месте катастрофы работает следственная комиссия МВД Молдовы. Идет поиск "черных ящиков", которые помогут выяснить ее причины аварии.