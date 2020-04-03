Медицинская маска своими руками - как сшить маску дома

ВОЗ рекомендует надевать маску в двух случаях - если человек кашляет или чихает и если сам человек здоров, но близко общается с человеком с такими симптомами.

ВОЗ рекомендует надевать маску в двух случаях - если человек кашляет или чихает и если сам человек здоров, но близко общается с человеком с такими симптомами. При єтом следует помнить, что ни одна маска не сможет защитить полностью, но она снизит риск заражения при условии правильного ношения.

Материал, из которого можно сделать маску, должен быть дышащим, для того, чтобы человек мог свободно дышать, а лицо под маской не потело, и негурбым, поскольку грубая ткань будет раздражать кожу, а во-вторых, не сможет повторить очертания лица, то есть маска будет прилегать не плотно.

Нужно стараться не прикасаться к маске, пока она на лице. Как только маска станет сырой (как правило, это происходит в течение 2–3 часов), ее нужно заменить. Ни в коем случае не стоит носить одну и ту же маску дольше суток. Кроме этого, тканевые маски надо тщательно стирать в горячей воде со стиральным порошком.

Медицинская маска из бумажного полотенца:

Как сделать простую медицинскую маску из бумажного полотенца - для этого понадобится плотное бумажное полотенце; ножницы; линейка; клей‑карандаш; фломастер или ручка; эластичная лента для шитья или эластичный шнур; степлер.

От полотенца отрежьте прямоугольник размером 20 х 16 см. Согните его поперек пополам. Положите сгибом вверх и смажьте нижний узкий край клеем. Загните этот край наверх на 1 см и приклейте. Точно так же загните и приклейте другой узкий край детали. С двух длинных сторон фломастером сделайте отметки на сгибе, а также на расстоянии 1,5 см и 5 см сверху и снизу от сгиба. Нанесите клей на обе отметки, расположенные на расстоянии 1,5 см над сгибом. Загните верхнюю часть бумаги, склеивая стороны. Нанесите клей на верхние уголки получившейся фигуры. Поднимите переднюю часть бумаги на 1 см и склейте по бокам. Смажьте клеем следующие отметки с обеих сторон (то есть те, которые располагались на расстоянии 5 см над центральным сгибом). Загните верхнюю часть бумаги, склеивая стороны. Снова нанесите клей на верхние углы образовавшейся фигуры. Загните опущенный край наверх на 1 см, приклеивая бумагу по бокам. Точно так же склейте деталь по отметкам с другой стороны. От ленты отрежьте две полоски длиной 18 см. Если используете шнур, вам понадобятся детали длиной 23 см. Переверните бумажную «гармошку» на другую сторону и с помощью степлера прикрепите к узкому краю одну полоску. Убедитесь, что она не выпадает. Таким же образом сделайте лямку с другой стороны. Шнур тоже нужно прикрепить степлером, сперва завязав на концах узелки для надежности. Переверните маску на обратную сторону, где нет лямок. Нанесите клей на один узкий край и загните его, прикрепляя бумагу. Повторите то же самое с другой узкой стороны. Маска готова.

Простая медицинская маска из ткани:

Как сделать простую медицинскую маску из ткани - для этого нужно эластичный шнур или 2 тонкие резинки для волос; линейка; ножницы; платок из хлопчатобумажной ткани размером примерно 50 х 50 см (можно использовать просто отрез ткани). Если используете шнур, отрежьте от него две одинаковые полоски длиной около 25 см. Свяжите концы каждой из них крепким двойным узлом. Сложите платок пополам, накладывая нижнюю часть на верхнюю. Затем сложите ткань вдоль пополам еще раз. Снова сверните платок таким же образом, чтобы получилась узкая полоска. Наденьте детали из шнура или резинки для волос на ткань с двух сторон. Загните левую сторону ткани к центру полоски, не доходя до другой лямки. Сверху наложите правую часть полосы. Обе лямки должны находиться на сгибах ткани. Раскройте одну сторону ткани и вложите внутрь другую. Маска готова. Она состоит из двух частей ткани. После того, как наденете ее, аккуратно опустите заднюю часть вниз на подбородок.

Медицинская маска со складками и отверстием для фильтра

Как сшить медицинскую маску со складками, отверстием для фильтра - для этого нужна хлопчатобумажная ткань; линейка; ножницы; швейная машинка; нитки; зажимы; фломастер; утюг; проволока; эластичная лента для шитья; булавка; нетканый материал для фильтра (например, фильтровальная бумага, мелтблаун, высушенные влажные салфетки или другой вариант).

Вырежьте из ткани деталь размером 38 х 19 см. Обработайте узкие края на машинке зигзагом. Сложите ткань поперек пополам лицевой стороной внутрь и закрепите по прошитым краям зажимами. Со стороны шва фломастером поставьте точки на расстоянии 4 см от краев. При необходимости передвиньте зажимы ближе к середине. Прошейте ткань вдоль зигзага до отметок, оставив отверстие в середине. Зажимы уберите. Положите заготовку так, чтобы шов оказался сверху и прогладьте его, расправляя прошитую ткань в стороны. Выверните деталь на лицевую сторону. Отстрочите шов по одному краю.

Положите деталь так, чтобы шов оказался по центру. Сделайте отметку сбоку от него на расстоянии 1,3 см снизу и сверху с другого, неотстроченного края. Удерживая ткань на черточках, уложите ее так, чтобы они оказались на сгибе, а между этим сгибом и швом образовалась полоска (шириной, соответственно, 1,3 см). Прогладьте ткань утюгом. Для надежности зафиксируйте сгибы на тканях зажимами. Прошейте получившуюся заготовку по всем четырем краям, убирая зажимы в процессе. Кусочек проволоки длиной 16,5 см вставьте в оставшееся отверстие к сгибу. Закрепите зажимами и прошейте шов вдоль со стороны проволоки так, чтобы она не вылезла. Переверните заготовку отверстием вниз. Сложите ткань гармошкой, начиная от края с проволокой. Фиксируйте складки зажимами. Прогладьте деталь с двух сторон и прошейте по узким краям. Вырежьте из ткани две широкие полоски немного большей длины, чем ширина маски. Приложите их к узким краям заготовки с лицевой стороны. Сверху и снизу ткань должна немного заходить на деталь. Зафиксируйте зажимами со всех сторон и прошейте только по бокам. Отогните пришитые детали, согните их узкие края и дважды подогните широкий край. Закрепите зажимами. Прошейте эти детали по открытым широким краям. От эластичной ленты отрежьте две полоски длиной 25 см. Наколите булавку на одну из них и проденьте в прошитые детали по бокам маски. Завяжите крепким узлом и спрячьте его. Точно так же закрепите вторую лямку. В отверстие с обратной стороны вставьте фильтр по размеру маски.

Медицинская маска без складок с отверстием для фильтра и гибкой вставкой

Как сшить медицинскую маску без складок с отверстием для фильтра и гибкой вставкой - для этого нужна бумага; фломастер, карандаш или ручка; линейка; ножницы; хлопчатобумажная ткань; мелок - опционально; швейная машинка; нитки; утюг; двусторонний скотч; проволока; зажимы; эластичный шнур или эластичная лента для шитья; ограничители для лямок - опционально; нетканый материал для фильтра (например, фильтровальная бумага, мелтблаун, высушенные влажные салфетки или другой вариант).

На бумаге нарисуйте прямоугольник размером 15 х 12 см. Разделите его поперёк пополам прямой чертой. С правой стороны сделайте отметки на расстоянии 4,5 см от верхнего угла и 3,5 см от нижнего. На верхней и нижней стороне прямоугольника поставьте точки на расстоянии 3,5 см от левой стороны. Соедините отметки плавными линиями.

Вырежьте получившуюся деталь. С помощью шаблона вырежьте из ткани две зеркальные детали, оставив на них для швов по 1 см от косых краев и 3 см - от прямого. По линиям шаблона пройдитесь мелком, фломастером или ручкой.

Разрежьте шаблон по центральной линии на две части. Вырежьте с помощью каждого шаблона по две зеркальные детали. Вдоль косых краев оставьте для швов по 1 см ткани, вдоль прямых узких - по 3 см, а вдоль широких - по 4 см. Если затрудняетесь, посмотрите подробную видеоинструкцию ниже. Линии, которыми обведён шаблон, должны быть заметными.

Всего у вас получится шесть деталей из ткани. Сложите две самые большие из них вместе лицевой стороной внутрь. Прошейте по длинной изогнутой линии. От края этой стороны до шва сделайте много вертикальных надрезов. Выверните деталь. Точно так же прошейте по две остальные одинаковые детали. Тоже сделайте на них надрезы и выверните.

Нижние края двух последних заготовок дважды подверните наверх на 0,7 см, проглаживая ткань. Затем прошейте загнутые края.

К середине верхнего края первой заготовки с внутренней стороны приклейте отрезок двустороннего скотча и прикрепите к нему проволоку.

У вас имеется три заготовки: самая большая с проволокой (передняя часть маски), задняя нижняя деталь и задняя верхняя. Верхнюю приложите к передней лицевыми сторонами внутрь так, чтобы необработанный край касался края с проволокой (она будет с другой стороны от этой детали). Зафиксируйте зажимами. Аналогичным образом прикрепите заднюю нижнюю деталь к передней.

Прошейте заготовку по длинным краям, убирая зажимы в процессе. Не забывайте, что прошивать надо по намеченным с помощью шаблона линиям. До швов сделайте много вертикальных надрезов и выверните будущую маску наружу.

Выпрямите сгибы, зафиксируйте зажимами и прошейте. По бокам пройдитесь зигзагом. Узкие края загните с внутренней стороны к центру на 1 см и прошейте. В получившиеся отверстия вденьте одинаковые полоски шнура или ленты. При желании наденьте ограничители. Завяжите лямки крепким узлом и спрячьте их внутри. В отверстие с внутренней стороны маски вставьте фильтр.