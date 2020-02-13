В Киеве 19 февраля 2020 года состоится бесплатная конференция «Как создать прибыльный бизнес в Китае: условия, шаги и перспективы развития на пути Украина-Китай», на которую приглашаются представители малого и среднего бизнеса всех отраслей экономики.

На мероприятии спикеры-практики ознакомят с информацией о маркетинговых, организационных, юридических и социокультурных аспектах, политикой Китайского государства в отношении бизнеса. Практические знания позволят украинским компаниям понимать, как уверенно развивать бизнес в Китае.

Организатором этого широкомасштабного события является Центр информационной поддержки бизнеса г. Киев, основанный на базе Киевской торгово-промышленной палаты. Проект поддерживает Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) в рамках инициативы EU4Business Европейского Союза.

"Китай является одним из главных торговых партнеров. Товарооборот уже достиг $ 5,5 млрд. Но мы имеем отрицательное сальдо: импорт превышает экспорт. Украинский бизнес стремится выйти на китайский рынок, который заинтересован в наших продуктах питания, сельскохозяйственной продукции и машиностроении. Конференция поможет понять: как экспортировать нашу продукцию. В этом помогут спикеры-практики, которые знают тонкости китайского рынка", - отмечает вице-президент Киевской торгово-промышленной палаты, куратор общей программы с ЕБРР Виталий Майстренко.

Конференция состоится 19 февраля 2020 года с 10-00 до 18-00 в конференц-зале Киевской ТПП (8-й этаж) по адресу: г. Киев, ул. Б. Хмельницкого, 55.

Участие в мероприятии бесплатное. Предварительная регистрация обязательна к 18.02.2020, форма онлайн-регистрации: https://form.jotform.com/200283068742352

Программа мероприятия и детали по ссылке: http://kiev-chamber.org.ua/uk/17/1963.html