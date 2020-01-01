Dakh Daughters сыграют два рождественских концерта в Киеве

6 и 7 января фрик-кабаре Dakh Daughters сыграют специальные рождественские концерты в столичном Caribbean Club Concert-Hall. Гостей ждут новые песни и известные хиты, рождественские мотивы в современной трактовке, водоворот бушующих чувств и тонких эмоций.

Фрик-кабаре Dakh Daughters Band - это семь талантливых красавиц, актрис театра «Дах» Влада Троицкого. Это - пятнадцать музыкальных инструментов, диапазон вокала от украинского плача до сурового гроулинга и полный спектр человеческих эмоций. Каждая их композиция - это отдельное театральное действо с водоворотом чувств, трогательными героями и невероятными историями.

Рождество с Dakh Daughters - это праздник музыкальных красок и магии театра, калейдоскоп песен и драматических номеров, концерт и театральное представление одновременно.

Рождественские праздники - волшебное и особое время, которое так хочется провести вместе с теми, кого любишь. Посетите Рождество с Dakh Daughters вместе с родными и близкими, и проведите по-особому теплый вечер!

Купить билеты на концерт можно на сайте: http://bit.ly/2PA5dQ2.

Встреча концерта на Facebook: https://www.facebook.com/events/704303116735392.