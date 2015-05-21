Пресс-конференция по случаю Криворожского музыкального фестиваля "Не Дай Спиду Шанс!"

Приглашаем вас на уникальное для Кривого Рога событие – Криворожский музыкальный фестиваль "Не Дай Спиду Шанс!", в котором примут участие лучшие коллективы города и приглашенные гости. Фестиваль организован при поддержке Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ), Украинского центра контроля за социально опасными болезнями МОЗ Украины (УЦКС), исполкома Криворожского городского совета и Института развития города Кривого Рога.

Пресс-конференция по случаю Фестиваля состоится в тот же день - 23 мая в 13.00 в помещении конференц-зала бизнес-отеля "Reikartz Аврора Кривой Рог" (г.Кривой Рог, пр-т Металлургов, 40). Организаторы мероприятия обеспечивают сразу после завершения пресс-конференции перевозке представителей СМИ на территорию проведения Фестиваля.

В пресс-конференции примут участие: представитель исполкома Криворожского городского совета, заместитель директора Государственного учреждения "Украинский центр контроля за социально опасными болезнями МОЗ Украины" господин Виталий Каранда, заместитель Руководителя Программы профилактики ВИЧ/СПИД GIZ в Украине Татьяна Химченко, главный врач Криворожского центра профилактики и борьбы со Спидом г-н Геннадий Кругленко и рок-музыкант Сергей Кузин.

Своим творчеством поделятся молодые и известные талантливые рокеры из Кривого Рога "ПікUP", "Uncle Tom The Band", "220V", "OpaCha", "Генезис", "Нафаня и Ко", "Шепот Нагваля" и Киева 5 Vymir. Кроме того, в фестивале примет участие специально приглашенный гость - Сергей Кузин (Радио РОКС). Во время Фестиваля будут проходить интерактивные тематические мероприятия по профилактике ВИЧ (бесплатное тестирование на ВИЧ/СПИД, "живая библиотека", различные конкурсы и приколы), можно будет получить много важной и интересной информации, а главное - просто здорово провести время.

Короткие факты: Ежедневно в Украине диагноз "ВИЧ-инфекция" устанавливается 58 лицам. По данным ГУ “Украинский центр контроля за социально опасными болезнями МОЗ Украины", за период с 1987 - по апрель 2015 гг. в Украине официально зарегистрировано 272 323 случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Украины, в том числе 77 852 случаев заболевания СПИДОМ и 36 304 смертей от заболеваний, обусловленных Спидом.

Справочно: Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH как федеральная компания поддерживает правительство Германии в достижении целей в области международного сотрудничества ради устойчивого развития. В рамках немецко-украинского сотрудничества в Украине, в частности, реализуются проекты в сферах устойчивого экономического развития, энергоэффективности, повышения качества государственного управления и профилактики ВИЧ/Спида. Программа профилактики ВИЧ/СПИД GIZ успешно функционирует в Украине с 2007 года в рамках Межправительственного Соглашения Украина-Германия. Кроме того, GIZ в рамках сотрудничества с Министерством здравоохранения Украины с 2009г. внедряет Всеукраинскую информационную кампанию "Не Дай Спиду Шанс!".