Восточноукраинский форум «Восстановление через диалог» в Краматорске
13-14 мая 2015 года в г. Краматорск Координатор проектов ОБСЕ в Украине совместно с Донецкой областной военно-гражданской администрацией и Фондом поддержки реформ в Украине проводят Восточноукраинский форум «Восстановление через диалог».
Форум организован при поддержке штаба АТО. Форум должен помочь определить совместные усилия в вопросах экономического восстановления региона, развития бизнес среды, инфраструктурных инициатив, насущные вопросы безопасности местных общин, гуманитарную ситуацию, налаживания сотрудничества между гражданским обществом и органами власти, развитие независимых СМИ.
В мероприятии примут участие представители центральных и региональных органов государственной власти, местного самоуправления, руководители и представители дипломатических представительств, международных организаций в Украине, общественные активисты, деловое сообщество, журналисты. Среди участников Форума – Посол Вайдотас Верба, Координатор проектов ОБСЕ в Украине, Посол Ертуруль Апакан, Руководитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
Вниманию СМИ:
Форум будет состоять из выставки общественных инициатив, состоится 13 мая 2015 года в 15:00 и диалогового мероприятия в рамках тематических групп 14 мая 2015 года.
Место проведения – помещение Ювелирного Дома «SA&GA», (м. Краматорск, бульвар Краматорский, 41).
Представители средств массовой информации приглашаются к освещению Форума, пленарная часть которого начнется в четверг 14 мая 2015 года в 10:00 (регистрация представителей СМИ начнется в 9:30). Брифинг для прессы начнется в 10:45.
Кроме этого, журналисты и редакторы СМИ приглашаются к участию в работе секции «Развитие независимых и ответственных средств массовой информации».
Журналистам, желающим освещать эти мероприятия, просьба сообщить о своем участии по телефону: 096 043 66 05 (пресс-служба Донога).
Выставка общественных инициатив, которая начнется 13 мая с 15:00, является открытой для прессы.