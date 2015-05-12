Восточноукраинский форум «Восстановление через диалог» в Краматорске

Форум организован при поддержке штаба АТО. Форум должен помочь определить совместные усилия в вопросах экономического восстановления региона, развития бизнес среды, инфраструктурных инициатив, насущные вопросы безопасности местных общин, гуманитарную ситуацию, налаживания сотрудничества между гражданским обществом и органами власти, развитие независимых СМИ.

В мероприятии примут участие представители центральных и региональных органов государственной власти, местного самоуправления, руководители и представители дипломатических представительств, международных организаций в Украине, общественные активисты, деловое сообщество, журналисты. Среди участников Форума – Посол Вайдотас Верба, Координатор проектов ОБСЕ в Украине, Посол Ертуруль Апакан, Руководитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Вниманию СМИ:

Форум будет состоять из выставки общественных инициатив, состоится 13 мая 2015 года в 15:00 и диалогового мероприятия в рамках тематических групп 14 мая 2015 года.

Место проведения – помещение Ювелирного Дома «SA&GA», (м. Краматорск, бульвар Краматорский, 41).

Представители средств массовой информации приглашаются к освещению Форума, пленарная часть которого начнется в четверг 14 мая 2015 года в 10:00 (регистрация представителей СМИ начнется в 9:30). Брифинг для прессы начнется в 10:45.

Кроме этого, журналисты и редакторы СМИ приглашаются к участию в работе секции «Развитие независимых и ответственных средств массовой информации».

Журналистам, желающим освещать эти мероприятия, просьба сообщить о своем участии по телефону: 096 043 66 05 (пресс-служба Донога).

Выставка общественных инициатив, которая начнется 13 мая с 15:00, является открытой для прессы.