Дело VAB банка: экспертиза опровергает обвинения НАБУ (документы)

Выводы экспертиз полностью отрицают заявления НАБУ о том, что реальная стоимость заложенной недвижимости будто составляла 72,62 млн грн, а не 1,8 млрд грн, заявленных "VAB Банком".

Выводы официальных экспертиз залогового имущества под получение стабилизационного кредита от НБУ подтверждают правильность оценки стоимости. Заявления НАБУ о том, что стоимость залогового имущества была неправомерно завышена в 25 раз, не соответствует действительности.

Редакция ДС получила из собственных источников копии документов - экспертизы оценки залогового имущества, предоставленного VAB банком как гарантия под получение рефинансирования от НБУ. Выводы экспертиз полностью отрицают заявления НАБУ о том, что реальная стоимость заложенной недвижимости будто составляла 72,62 млн грн, а не 1,8 млрд грн, заявленных "VAB Банком".

"Отчет о независимой ретроспективной оценке имущества ... в целом соответствует требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества, методологии, методам, оценочным процедурам, учитывая цель проведения оценки и ее ретроспективность", - говорится в заключении Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины. Правильность оценки объектов подтверждает и Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.

Средства, которые предоставлялись в рамках рефинансирования, использовались на цели, определенные при выдаче такого рефинансирования, преимущественно для выплат вкладчикам во время финансового кризиса 2014-2015 годов, когда из-за панических настроений массово снимали средства со счетов и депозитов банков Украины. Как заявлял Национальный банк Украины, все средства от рефинансирования, предоставленного НБУ ВиЭйБи банка на сумму 1,2 млрд гривен, что является предметом следствия НАБУ, были направлены на выплаты 80 тыс. вкладчикам в течение 18 дней. В среднем банк выплачивал ежедневно более 100 млн грн.

По оценкам согласно методике НБУ, на момент введения временных администраций в банки ВиЭйБи и "Финансовая Инициатива", сумма задолженностей компаний Олега Бахматюка (в том числе группы компаний "Укрлендфарминг"), составляет 7,6 млрд гривен. Сам Олег Бахматюк неоднократно предлагал возврат задолженности поэтапно, с применением механизма реструктуризации и привлекая авторитетных международных аудиторов, но ответа от НБУ так и не получил.

По его словам, в конце октября он и его агрохолдинг "Укрлендфарминг" направили Фонду гарантирования официальное предложение о поэтапном погашении 8 млрд грн долгов перед ВиЭйБи Банком и банком "Финансовая инициатива", а также о внесении 500 млн грн гарантийного взноса. "Далее - по 1 млрд грн в год. Это предложение остается в силе, и я активно работаю над обеспечением такого финансирования. Такого предложения не делал ни один из владельцев ликвидируемых или признанных неплатежеспособными банков", - отметил Олег Бахматюк в комментарии для агентства "Интерфакс- Украина".