В понедельник, 18 ноября 2019, в кинотеатре «Оскар» (ТРЦ Гулливер) состоится закрытый показ документального фильма «Что такое любовь?!». Это кино рассказывает о жизни сирот и об интернатном воспитании детей в Украине.

"Сегодня 100 000 украинских детей находятся в системе интернатных учреждений, - говорит Уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба, комментируя предстоящую премьеру. - Этот фильм рассказывает правду о том, что происходит за закрытыми дверями интернатов. Об этом вам никогда не расскажут ни работники этих учреждений, ни дети, которые там живут. Тяжелый, местами жестокий фильм показывает настоящую реальность этой системы, а также, почему интернат - не место для ребенка, и почему этих учреждений вообще не должно быть в современной Украине ".

"Мы начали съемки еще 2 года назад, - рассказывает режиссер фильма Леонид Канфер. - В социальном плане это кино о системе интернатов, которая досталась нам в наследство еще с советских времен - закрытая, бездушная, коррумпированная, с чрезвычайной жестокостью и насилием. Впервые мы покажем не просто ужасы этой системы, но и людей, которых она выпускает в жизнь. Мы расскажем, с чем они приходят к нам, почему мы вынуждены от них отгораживаться, и даже защищаться. Вы узнаете, почему выпускникам интернатов часто не дают никакого другого выбора, кроме насилия. В общегуманитарном плане этот фильм о наиболее запущенных болезнях нашего общества - о тотальной нелюбви и равнодушии, которые бумерангом возвращаются к каждому из нас, продуцируя новое поколение таких же, недолюбленных людей. Я не могу сказать, что этот фильм о полной безнадежности, потому что мы все же покажем, как из этого выйти."

Мероприятие пройдет при участии представителей правительства, парламента и офиса Президента Украины, представителей общественности, а также других гостей. Организаторы: Альянс «Украина без сирот", при содействии Министерства социальной политики и Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы.

Начало мероприятия в 18:00. Обязательна предварительная аккредитация для СМИ на е-mail kharchenko.svet@gmail.com, и по телефону +38 (093) 652-21-51. Контактное лицо - Светлана Харченко.