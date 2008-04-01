Прибытие Буша в аэропорт Борисполь (фоторепортаж)

09:54, 01 апреля 2008
Разное
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Собрались представители 80 украинских СМИ

В Украину с государственным визитом прибыл Президент США Джордж БУШ.

Как передает корреспондент УНИАН, в аэропорту Дж.БУША встречали министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО, глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА и другие должностные лица. В аэропорту также собрались представители более 80 украинских СМИ.

Фото Александра Синицы / УНИАН

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