Прибытие Буша в аэропорт Борисполь (фоторепортаж)
09:54, 01 апреля 2008Разное
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Собрались представители 80 украинских СМИ
В Украину с государственным визитом прибыл Президент США Джордж БУШ.
Как передает корреспондент УНИАН, в аэропорту Дж.БУША встречали министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО, глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА и другие должностные лица. В аэропорту также собрались представители более 80 украинских СМИ.
Фото Александра Синицы / УНИАН
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