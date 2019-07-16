19 июля 2019 года в 11:00 по адресу г. Киев ул. Электриков, 29а (клуб «5-й элемент») состоится акция «Избиратели 94-го округа возвращают Кононенко его политический мусор».

Под дверь заведения, принадлежащего кандидату в депутаты по 94-му округу бизнесмену Игорю Кононенко, привезут грузовик агитационной продукции, собранной активистами на округе. Это листовки и плакаты технических кандидатов Игоря Кононенко и нанятых им клонов оппонента от политической партии «Слуга народа» Александра Дубинского. Эта макулатура массово распространяется штабом Кононенко с целью ввести избирателей в заблуждение и исказить результаты народного волеизъявления в его пользу.

Во время акции журналисты смогут пообщаться с жителями 94-го округа. Также организаторы пригласили Игоря Кононенко лично выйти забрать свой мусор и ждут от него публичных извинений перед жителями округа.