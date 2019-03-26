Пресс-анонс мероприятия "Долой Медведчука! Долой кремлевского агента!"

Суббота, 27 марта, ул. Владимирская, 33, 16:00 – акция «Почему не сидит Медведчук?»

Завтра, 27 марта, Национальный Корпус и Национальные Дружины идут к СБУ, чтобы спросить у правоохранительного ведомства, когда посадят кремлевского агента Медведчука, и сколько еще он будет заниматься антиукраинской деятельностью под прикрытием Порошенко.

За пять лет власть действующего президента не только не обезвредила деятельность откровенного украинофоба, «российского агента» и путинского кума Виктора Медведчука, но и интегрировала это чудовище в подковерную систему договорняков и схем. Сегодня партия Бойко-Медведчука имитирует оппозиционную деятельность, фактически играя роль тайных, но уполномоченных представителей Порошенко в его переговорах с Кремлем по газу, заложников, территорий, выборов, экономических вопросов и так далее.

Почему СБУ не дает правовой оценки недавнему визиту Медведчука и Бойко в РФ и их переговорам с руководством государства-агрессора?

Чартер Медведчука – единственный, летающий напрямую в РФ. На каком основании Медведчук осуществляет прямые перелеты в России с учетом прекращения Госавиаслужбой прямого авиасообщения Украины и РФ с 25 октября 2015 года?

ГПУ начала уголовное производство в отношении Медведчука по подозрению в государственной измене. Почему, учитывая тяжесть обвинения, он до сих пор не находится под стражей?

Мы передадим соответствующее обращение к Службе безопасности Украины и приглашаем СМИ присоединиться к нашему визиту в СБУ.

Сбор: 15:30, м. «Золотые Ворота».

Адрес места проведения акции: ул. Владимирская, 33.

По всем вопросам и сотрудничеству обращайтесь по телефону пресс-службы Национального Корпуса: 093 723 59 26 (Роман).

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Долой Путинского кума! Не дадим изменять стране!