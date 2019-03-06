8 марта Aniko Dolidze Big Band выступит с программой “Леди Эпохи Биг-Бендов” в Caribbean Club Concert-Hall

Волшебная Анико Долизде и коллектив виртуозных музыкантов погрузят гостей в изысканную эпоху свинга - яркую, виртуозную и мелодичную.

Перед музыкой, которую писали лучшие композиторы эпохи, нельзя устоять. Легендарные творцы создавали "золотые" стандарты исполнения, а голосом композиций становились без преувеличения самые мощные вокалистки прошлого века!

Джулия Фрэнсис Лэнгфорд, Пэт Фрайдей, Анита О'Дэй, Хелен Вард, The Andrews Sisters, Джун Кристи, Хелен О'Коннелл, Марта Тилтон, Хелен Форрест, Ирен Дэй и The Clark Sisters - они покорили сцену, вошли в историю и уже 8 марта их песни прозвучат в уютном Caribbean Club Concert Hall.

Вечер 8 марта стоит провести вместе с Aniko Dolidze Big Band, чтобы:

1. Услышать вживую произведения из репертуара лучших вокалисток;

2. Вдохновиться музыкой эры свинга и биг-бэндов;

3. Послушать волшебную вокалистку и единственную женщину бэнд-лидера в Украине - Анико Долидзе;

4. Отдохнуть под звуки настоящего джазового оркестра;

5. Насладиться изюминкой концерта - женским вокальным ансамблем.

Aniko Dolidze Big Band - это удивительный джазовый вокал в сопровождении музыкантов виртуозов. Единственная в Украине женщина-бэнд-лидер собрала в своем оркестре исполнителей, которые не только чутко поддерживают солистку аккомпанементом, но и способны удивить зал головокружительными импровизациями.

Этот концерт - экскурсия в мир истинного искусства и лучший музыкальный подарок прекрасным девушкам!

Билеты: http://clc.to/x_0wMg