В Киеве пройдет ретроспектива фильмов документалиста Иосифа Пастернака

Пастернак – известный режиссер-документалист, снимающий фильмы об Украине.

20 и 21 декабря в кинотеатре "Жовтень" состоится творческий вечер и показ фильмов режиссера-документалиста Иосифа Пастернака.

Иосиф Пастернак – режиссер документального кино. Родился в Киеве в 1950 году. Работал режиссером на студии "Киевнаучфильм" и Центральной студии документальных фильмов (Москва). Является учеником советского украинского режиссера-документалиста Феликса Соболева. В начале 90-х годов переехал во Францию, где живет и работает последние 27 лет. С 1990 года снимает фильмы для ведущих французских телекомпаний, среди которых – France 3 и Arte.

В 1990 году фильм Пастернака "Гулаг" номинировался Европейской киноакадемией на приз за лучший документальный фильм года. В том же 1990-м его фильм "Черный квадрат" получил гран-при международных кинофеситвалей в Мумбаи и Чикаго.

Во время двухдневной ретроспективы режиссер впервые в Киеве представит четыре картины, каждая из которых служит поводом для рефлексии над важными периодами в новейшей истории Украины, сообщают организаторы.

Программа первого дня построена вокруг начала 90-х годов – процессов, сопровождавших обретение Украиной Независимости, которые сейчас реактуализируются в разных сферах культуры – современном искусстве, кино и т.д. Будут показаны фильмы "Из Малороссии в Украину" и "Три дня в августе".

В рамках творческого вечера состоится открытое интервью Семена Глузмана с режиссером, темой которого будет переосмысление первых лет Независимости Украины.

Второй день посвящен урокам двух революций, случившихся в Украине в 21-м веке. Зрителям будут представлены два фильма Иосифа Пастернака об Оранжевой революции и Революции Достоинства, снятых в разные годы для французского телевидения, – "Оранжевая зима" и "Украина. Гражданское пробуждение".

Программа ретроспективы

20 декабря, кинотеатр «Жовтень», зал «Классик»

17:50-18:10. Регистрация зрителей.

18:10-18:15. Вступительное слово организаторов – о программе ретроспективы. Представление режиссера.

18:15-18:30. Слово режиссера – авторское представление фильма “Из Малороссии в Украину” (1990).

18:30-19:25. Показ фильма “Из Малороссии в Украину” (1990).

19:25-19:35. Короткий перерыв.

19:35-19:45. Слово режиссера – авторское представление фильма “Три дня в августе” (1991).

19:45-20:40. Показ фильма “Три дня в августе” (1991).

20:40-21:10. Открытое интервью Семена Глузмана с Иосифом Пастернаком.

21 декабря, кинотеатр «Жовтень», зал «Классик»

17:50-18:10. Регистрация зрителей.

18:10-18:15. Вступительное слово организаторов, представление режиссера.

18:15-18:25. Слово режиссера – представление фильма “Оранжевая зима” (2004-2005).

18:25-19:20. Показ фильма “Оранжевая зима” (2004-2005).

19:20-19:30. Короткий перерыв.

19:30-19:40. Слово режиссера – представление фильма “Украина. Гражданское пробуждение” (2016).

19:40-21:00. Показ фильма “Украина. Гражданское пробуждение” (2016).

21:00-22:00. Фуршет. Общение с режиссером.

Организаторы: Иосиф Пастернак, Институт Горшенина

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