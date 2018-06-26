Неделя в цифрах

1 семья из 6 человек, в том числе, дети, была расстреляна из автомата военнослужащим 102-ой российской военной базы Валерием Пермяковым, покинувшим часть, в армянском городе Гюмри. Самый младший член семьи – грудной ребенок, находится в реанимации. После того, как дезертир был задержан и признался в совершении преступления, а Россия отказалась выдавать Армении своего солдата, в Ереване началась акция протеста и столкновения митингующих с правоохранительными органами.

1,5 раза дороже, чем в предыдущем году, обойдется Украине обслуживание государственного долга. В государственном бюджете на 2015 год расходы на обслуживание госдолга запланированы на уровне 74 660 000 000 грн. Это – 49,95% всех общегосударственных расходов.

2,3% падения экономики в 2015 году прогнозирует для Украины Всемирный банк. Согласно исследованию Банка «Глобальные экономические перспективы» (Global economic prospects), падение экономики Украины в 2014 году составило 8,2%. В Банке подчеркивают, что экономическая ситуация в Украине, во многом обусловленная геополитическим напряжением и российской военной агрессией, продолжит негативное давление на экономическое развитие всего региона восточной Европы и центральной Азии.

3 этапа мобилизации планируется провести в Украине в 2015 году. Согласно соответствующему Указу президента, первый этап начнется 20 января и продлится 90 дней. Второй - начнется, ориентировочно, с апреля и продлится 60 дней. Третий этап должен начаться с июня и также продлится 60 дней.

3 мобильных оператора – «МТС Украина», «Киевстар» и «Астелит» (ТМ life:) – подали документы на участие в тендере на покупку лицензий на связь третьего поколения (3G).

10 человек погибли в результате артиллерийского удара боевиков по блокпосту сил АТО возле Волновахи, под который попал в пассажирский автобус. 18 человек с травмами разной степени тяжести были госпитализированы. К концу недели в больницах скончались еще несколько человек, и количество жертв увеличилось до 13-ти. Сразу после осуществления атаки, как и в случае с малайзийским Boeing в июле 2014 года, боевики похвастались в социальных сетях, что уничтожили «укроповский блокпост». Позже их сообщения были отредактированы.

15 суток ареста и штраф грозит российской гражданской активистке за прослушивание гимна Украины в авто с помощью звукоусиливающей аппаратуры возле московского СИЗО, в котором удерживали голодающую больше месяца украинскую летчицу Надежду Савченко.

29,1% снижения транзита российского газа в страны Европейского Союза через территорию Украины за 2014 год зафиксировал оператор украинской ГТС «Укртрансгаз».

41 гражданину Российской Федерации было предъявлено подозрение в осуществлении террористической деятельности и шпионаже, сообщают в СБУ. В некоторых случаях дело уже было доведено до суда.

54 уголовных дела по статье «пропаганда терроризма» были возбуждены во Франции после недавних терактов. В частности, 11 дел было возбуждено за распространение антиисламских листовок, 18 дел касаются атак против сил безопасности, 14 - кибератак. Кроме того, было возбуждено и 15 уголовных дел за «открытие огня, взрывы в мечетях и местах поклонения мусульман».

62 свободных вакансии руководителей государственных компаний, включая ключевые госмонополии, будут закрыты в результате проведения прозрачного и открытого конкурса, проведенного Кабинетом министров. По словам премьера, правительство намерено привлечь к управлению этими компаниями профессионалов, способных вывести предприятия из убытков и провести на них преобразования.

127 место в рейтинге свободы слова заняла Украина, опустившись, по сравнению с прошлым годом, на одну позицию. Согласно данным ежегодного доклада World Press freedom-2014 международной организации «Репортеры без границ», рейтинг возглавила Финляндия, в первую пятерку также вошли Нидерланды, Норвегия, Люксембург и Андорра. Россия в рейтинге заняла 148-е место, как и год назад.

200 из 3 500 человек, которые получили статус участника антитеррористической операции, не участвовали в боях и не являются субъектами АТО, сообщают в Министерстве юстиции Украины. В отношении одного из нерадивых чиновников – замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Дмитрия Исаенко – МВД открыло уголовное производство по подозрению в незаконном получении статуса участника АТО.

240 долларов – такова приблизительная сумма сбора, который планируется ввести в Беларуси «за тунеядство». Проектом соответствующего декрета предусматривается, что сбор будет ежегодно собираться с трудоспособных граждан, которые не участвуют в финансировании государственных расходов. За уклонение, несвоевременную или неполную уплату сбора будет предусмотрена административная ответственность. Но будет определен ряд категорий граждан, которых освободят от уплаты сбора.

600 украинцев, как минимум, находятся в плену у пророссийских боевиков на востоке Украины в нарушение Минских договоренностей, сообщил президент Петр Порошенко. Он отметил необходимость активизации усилий ПАСЕ по освобождению украинских заложников, удерживающихся террористами.

877 обстрелов позиций сил АТО провели с начала введения режима «тишина» 9 декабря 2014 года боевики незаконных вооруженных формирований, подсчитали в Генштабе ВСУ. Украинские военные, соблюдая требования Минского протокола, сдерживают агрессию противника и обеспечивают безопасность мирных граждан, нанося удары только в ответ на атаки боевиков, подавляя их огневые точки.

1 405 местных бюджетов различных уровней, что составляет 11,9% от их общего количества, были утверждены в Украине по состоянию на середину января. По информации Минфина, большинство смет приняли поселки, что касается областных бюджетов, то утверждены только 10 из них.

1 600 заявлений на оформление биометрических паспортов получили подразделения миграционной службы в первый день приема документов, сообщили в Государственной миграционной службе. Больше всего граждан обратилось для оформления паспортов с электронным чипом в Киеве.

4 808 человек, включая 298 на борту разбившегося малайзийского Boeing, погибли в результате боевых действий на востоке Украины, говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Еще 10 468 человек получили ранения.

20 000 человек в Киеве и еще около 5 000 человек в десятках городов Украины вышли в воскресенье, 18 января, на Марш солидарности против терроризма и в память о мирных жителях, погибших под Волновахой.

52 000 российских войск в полной боевой готовности и со значительным наступательным потенциалом находятся вдоль восточной части украинско-российской границы, сообщает секретарь СНБО Александр Турчинов. Кроме того, по его словам, на вооружении у российско-террористических войск на Донбассе имеется 542 танка, 990 боевых бронированных машин, 694 артиллерийских систем, в том числе 4 единицы реактивных комплексов «Точка-У» и до 57 единиц зенитно-ракетных комплексов.

3 700 000 человек приняли участие в марше солидарности с жертвами парижских терактов во Франции. В частности, в Париже на улицы вышли около 1 500 000 человек. В то же время, руководством страны было принято решение привлечь к охране гражданских объектов, которые могут подвергнуться атакам экстремистов, 10 000 военнослужащих.

7 533 000 000 долларов составили золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 января 2015 года. Это на 24,4% меньше показателя на 1 декабря 2014 года. Таким образом, золотовалютные резервы обновили практически 11-летний минимум после провала до 7,634 млрд долларов в феврале 2004 года.

45 000 000 000 гривен дополнительных ресурсов на решение насущных проблем регионов получат местные бюджеты в результате бюджетной децентрализации, сообщила министр финансов Украины Наталья Яресько. Впрочем, получение большего финансового ресурса означает и увеличение ответственности местных властей по расходам этих средств.

293 836 000 000 гривен государственных заимствований в 2015 году предполагает госбюджет-2015. Внутренние заимствования предусмотрены в размере 112 866 000 000 гривен, внешние – 180 970 000 000 гривен.

365 600 000 000 гривен доходов государственного бюджета, сформированных за счет налоговых поступлений, предполагаются на 2015 год в главной финансовой смете страны. Доходы государственного бюджета по налоговым платежам за 11 месяцев 2014 года составили 301,9 млрд грн при общем показателе недобора налогов преимущественно из-за войны на востоке страны в объеме 26,7 млрд грн.

Маргарита Андреева