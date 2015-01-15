За прослушивание гимна Украины возле московского СИЗО активистке грозит 15 суток

Об этом УНИАН сообщили адвокат активистки Алексей Домников.

«Статья, по которой хотели привлечь к ответственности Мальдон, менялась три раза – сначала хотели составить протокол за участие в несанкционированном публичном мероприятии. Катерину удерживали в ОВД более 7 часов, ее доставили в отделение вчера в 8.30, а после обеда, человек, представившийся начальником отделения, сообщил, что они нашли компромиссное решение - изменить фабулу, когда Катя возмущалась тем, что ее незаконно удерживают, покосился стол и ее доставили в суд с административным делом по обвинению в мелком хулиганстве», - сказал Домников. Он подчеркнул, что такое обвинение «не просто абсурд, а какая-то клоунада».

Домников сообщил, что вчера вечером Люблинский районный суд Москвы перенес рассмотрение дела на 19 января, статья «мелкое хулиганство предусматривает до 1 тыс. рублей штраф и арест на 15 суток.

По его словам, судья очень внимательно вникал в дело, но правоохранители максимально старались уйти от политической окраски этой антивоенной акции.

Читайте такжеВ Москве полиция задержала людей, слушавших гимн Украины в своей машине«Полицейские умалчивают суть дела, чтобы не было резонанса, так как вопрос касается Надежды Савченко», - сказал адвокат и добавил, что защита готовит материалы невиновности Мальдон.

В свою очередь, Мальдон отметила, что 14 декабря рано утром четверо активистов проехали вокруг СИЗО-6, где удерживают Савченко, на автомобиле и с помощью звукоусиливающей аппаратуры, транслировали гимн Украины.

По ее словам, с помощью гимна Украины активисты хотели поддержать Савченко, так как другие способы на данный момент недоступны.

«У героической женщины Украины сейчас 33-е сутки голодовки, терпеть это все молча невозможно, мы хотели, чтобы она услышала звуки украинского гимна.... Вдруг маски шоу, гоп-стоп, вылетает ОМОН человек 15, руки на машину, такое впечатление, как будто мы ограбили сбербанк на триллион или как будто банду колумбийских баронов берут. За что? За то, что музыку послушали?», – сказал Мальдон.

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов.

27 октября 2014 г. Басманный суд Москвы продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года. 22 декабря Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты Савченко, и оставил ее под стражей. Ее удерживают в московском СИЗО.

15 декабря Савченко объявила голодовку.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада призвала международные организации и межпарламентские ассамблеи содействовать освобождению Савченко и делегировала ее в ПАСЕ.