С начала "режима тишины" боевики около 900 раз обстреляли силы АТО - Генштаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил и.о. руководителя пресс-центра Генштаба Вооруженных сил Владислав Селезнев.

Он отметил, что, начиная с утра 9 декабря 2014 года, Вооруженные силы начали реализацию мирного плана двустороннего прекращения огня с выполнением мер по прекращению применения всех видов оружия.

Читайте такжеГенштаб: Столкновения между боевиками - не сворачивание проекта "Новороссия", а организация войск«С момента начала режима «тишина» боевиками незаконных вооруженных формирований до этого времени было осуществлено 877 обстрелов позиций украинских силовиков. В свою очередь украинские военные, соблюдая требования Минского протокола, сдерживают агрессию противника и обеспечивают безопасность мирных граждан Украины, которые проживают на востоке», - сказал Селезнев, отметив, что украинские военные наносят удары только в ответ на атаки боевиков, тем самым, подавляя огневые точки противника.

Как сообщал УНИАН, этой ночью боевики обстреляли из «Градов» метеовышку аэропорта в Донецке.