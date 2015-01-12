Украина заняла 127-е место в рейтинге свободы слова
13:27, 12 января 2015Общество
3679 0
Украина заняла 127-е место в рейтинге свободы слова по данным ежегодного доклада World Press freedom-2014 международной организации "Репортеры без границ".
Украина заняла 127-е место в рейтинге свободы слова /acommunicationblog.wordpress.com
По сравнению с прошлым годом Украина опустилась на одну позицию в рейтинге, включающем 180 стран мира, и расположилась между Колумбией и Афганистаном, сообщает "ЕвроПравда".
Читайте такжеBBC: За год в Украине погибло 8 работников СМИ - Международная федерация журналистов
Рейтинг возглавила Финляндия, в первую пятерку также вошли Нидерланды, Норвегия, Люксембург и Андорра.
В топ-10 рейтинга далее расположились Лихтенштейн, Дания, Исландия, Новая Зеландия и Швеция.
Россия в рейтинге заняла 148-е место, как и год назад.
Замыкают список Китай, Сомали, Сирия, Туркмения, Северная Корея и Эритрея.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter