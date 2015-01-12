Украина заняла 127-е место в рейтинге свободы слова

По сравнению с прошлым годом Украина опустилась на одну позицию в рейтинге, включающем 180 стран мира, и расположилась между Колумбией и Афганистаном, сообщает "ЕвроПравда".

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Рейтинг возглавила Финляндия, в первую пятерку также вошли Нидерланды, Норвегия, Люксембург и Андорра.

В топ-10 рейтинга далее расположились Лихтенштейн, Дания, Исландия, Новая Зеландия и Швеция.

Россия в рейтинге заняла 148-е место, как и год назад.

Замыкают список Китай, Сомали, Сирия, Туркмения, Северная Корея и Эритрея.