19-21 декабря выставка-продажа «Краще від майстра» в Киеве на стадионе «Олимпийский»

Эта выставка особенно интересна любителям авторських работ, оригинальных сувениров; тем, кто хочет сделать близкому человеку неповторимый подарок, и тем сторонникам искусства, которые хотят к нему присоединиться, попробовав создать сувенир своими руками под руководством мастера, приняв участие в мастер-классе. Во время работы выставки посетители могут купить изделия ручной работы, сделанные искусно и с любовью, авторские работы молодых и маститых дизайнеров, художников, керамистов, прикладников, колажистов.

На три дня - с пятницы по воскресенье включительно (19-21 декабря) - выставка становится местом, где есть возможность окунуться в творческую атмосферу, пообщаться с авторами, отдохнуть душой и порадовать глаз рукотворной красотой. В волшебный день Святого Николая и выходные дни, следующие за праздником, у каждого посетителя есть возможность не только сделать подарки близьким и родным людям, провести время с семьей, встретиться с друзьями, но и пообщаться с мастерами, поучиться их ремеслу.

Выставка-продажа «Краще від майстра» объединяет экспозиции авторских работ, выполненных из различных материалов и в разных техниках: керамика, роспись по стеклу, елочные украшения, авторские открытки-вышивки, текстильные изделия, изделия из кожи, изделия из мыла, авторская кукла, декупаж. Будет представлена фото-студия, где каждый посетитель сможет сделать свое фото. Мастер-классы по керамике, вышивке и декупажу для взрослых и детей.

В рамках проекта представлена выставка керамики участников мероприятия.

Участники проекта: Стелла Недбаевськая, Ольга Алита и Светлана Кравчук, Мария Шеремет, Марина Курукчи, Курий-Максима Наталья, Егорова-Рогова Юлия, Злотник Екатерина, Портнова Лиза и Андрей Кириченко, Иванна Найда, Галенко Марк, Сафонов Руслан, Росада Александра, Юлия Седина, Казьмин Сергей, Касьяненко Татьяна, Головаха Андрей, Кочармина Елена, Виктория Хайдурова, Елена Ворожбит, Семья Шаповаловых, Лебедкина Александра и Евгений Сердюк, Иванюта Татьяна. Куратор проекта художник-керамист Олеся Дворак-Галик

Каждый день, во время работы выставки, проводятся мастер-классы для детей и взрослых: гончарное искусство, различные виды валяния, роспись по стеклу, декупаж и др.

Интересно и познавательно приходить на выставку с детьми, которые могут принять участие в понравившемся им мастер-классе. Для детей такое событие, без сомнения, запомнится надолго. Тем более, что каждый заберет с собой сделанную им работу.

Мастер-классы проводят известные в Украине и за ее пределами художники.

Одновременно в павильоне работает выставка «Хутровий ярмарок».

Выставки-ярмарки на стадионе «Олимпийский» популярны среди киевлян, как благодаря творческий тематике, большому количеству интересных экспонатов, так и учитывая само местоположение. Место очень удобное - центр Киева. Павильон, в котором проходят выставки, расположен на территории стадиона «Олимпийский» по адресу: Киев, ул. Большая Васильковская, 55.

Возле стадиона «Олимпийский» - просторные парковки, рядом две станции метро - «Дворец Спорта» и «Олимпийская». От обеих станций метро легко пройти на стадион.

Выставка работает 19-21 декабря с 11.00 до 19.00. Вход свободный

Информация по телефону (044) 362-13-70

https://www.facebook.com/ceramics.fest.kyiv

www.profexpo.kiev.ua