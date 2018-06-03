«Пробег под каштанами» 3 июня. Программа мероприятия для всей семьи

К 26-му «Пробегу под каштанами» остались считанные дни. 3 июня, в воскресенье на Михайловской площади всех нас ждет шквал положительных эмоций и много активностей от организаторов и партнеров мероприятия! Мы решили приоткрыть завес и рассказать, как будет проходить крупнейшее спортивно-благотворительное мероприятие Украины.

Программа мероприятия:

7:30 - 10:20 - Регистрация

9:00 - «Пробег в ходунках» - участники в возрасте от 9 до 14 месяцев.

9:45 - «Детский Пробег» - участники в возрасте до 15 лет. Дети до 8 лет бегут в сопровождении взрослого.

10:00 - Спортивная разминка с тренерами Анитой Луценко и Еленой Ханчановой

10:15 - «Спортивный Пробег» - забег на время

10:25 - «Пробег Мужественных» - для участников в инвалидных колясках

11:00 - «Благотворительный Пробег» - для все участников и корпоративных команд

Маршруты:

Маршрут «Благотворительного» и «Спортивного» пробега - 4,9 км

Старт на Михайловской площади, далее движение по Владимирскому проезду, вдоль Софийской площади, ул. Владимирской, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Крещатик, до Майдана Независимости, на котором участники делают разворот и бегут обратно к финишу.

Маршрут «Детского Пробега» - 550 м

Старт на Михайловской площади, далее движение по Владимирскому проезду к Софийской площади, разворот через арку и обратно. Финиш на Михайловской площади.

Маршрут «Пробега Мужественных» - 250 м

Старт на Михайловской площади, далее движение по Владимирскому проезду, финиш в арке перед Софийской площади.

В палатке «Регистрация» участники смогут получить стартовые номера, информационные буклеты и сувенирные браслеты 26-го Пробега. Рядом в отдельной палатке организаторы будут выдавать сок до забегов и воду после забегов.

У памятника Княгине Ольге размещены кабинки для переодевания, а также информационная стойка и фотозона с мгновенными фотографиями, а также 3D фотографии от Генерального партнера Пробега - бренда Rexona.

Программа, маршруты, карта площади будут размещены на информационной стойке, а также информацию можно загрузить в удобном приложении для мобильного телефона под названием «Пробег под каштанами» для Android / iOS.

По предварительным данным, на дистанцию ​​в этом году выйдет более 10 000 участников и более 200 корпоративных команд. Средства, собранные в рамках пробега, уже 17-й год подряд передаются Центру детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины на приобретение необходимого оборудования и расходных материалов.

В 2018 году Пробег проходит под лозунгом - «Бегу ради маленьких сердец». Все участники, которые приобщаются к мероприятию, делают свой вклад в спасение маленьких пациентов с пороками сердца.

На территории пробега будет функционировать «Детский городок», а также палатка с пеленальными столиками, местами для кормления малышей, лаунж-зоной с игрушками. Также на Михайловской площади состоится дегустация продукции интересные активности для женщин и мужчин, необычные фотозоны от партнеров Пробега.

Больше информации - на сайте www.probeg.kiev.ua