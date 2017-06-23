Следом за ЕБРР еще один фонд выделил $30 миллионов на поддержку украинского бизнеса

13:30, 23 июня 2017
Предпринимательство
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Речь о поддержке быстро растущих компаний в секторах информационных технологий, легкой промышленности, продовольствия и сельского хозяйства.

Иллюстрация REUTERS

Региональный фонд прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) выделил 30 млн долл. США новому инвестиционному фонду Emerging Europe Growth Fund III, LP (EEGF III), который будет инвестировать в экспортно-ориентированные компании в Украине и Молдове.

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Ранее Европейский банк реконструкции и развития сообщил о намерениях вложить в фонд EEGF III также 30 млн долл.

Как сообщила пресс-служба WNISEF, речь о поддержке быстро растущих компаний в секторах информационных технологий, легкой промышленности, продовольствия и сельского хозяйства.

«Украина и Молдова продемонстрировали впечатляющий рост экспорта в первом квартале 2017 года на 29% и 27% соответственно, что, по нашим ожиданиям, обеспечит привлекательные инвестиционные возможности для нового фонда», - отметила президент и главный исполнительный директор WNISEF Ярослава Джонсон.

Также сообщается, что целевой размер нового фонда составляет 150 млн долл., и помимо WNISEF в него инвестируют ЕБРР, Международная финансовая корпорация, голландский банк развития FMO, немецкая инвестиционная корпорация DEG.

Справка УНИАН. Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) - первый в Украине и Молдове региональный фонд прямых инвестиций с капиталом 150 млн долл. США, основанный на финансирование правительства США через Агентство США по международному развитию (USAID). 

Фонд имеет более 20 лет опыта успешного инвестирования в предприятия малого и среднего бизнеса. В 2006 году WNISEF создал компанию Horizon Capital, которая с тех пор привлекла более чем 700 млн долл. в три фонда под своим управлением. 

С 2015 года Фонд реализует программу технической помощи в Украине и Молдове на общую сумму 35 млн долл., основными элементами которой являются содействие экспорту, местное экономическое развитие, социальное инвестирование и экономическое лидерство.

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Теги: #бизнес#малый и средний бизнес#поддержка бизнеса