На Харьковщине Приватбанк по программе "КУБ" прокредитовал малый и средний бизнес на 52 млн грн

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня. 8 декабря, во время бизнес-форума «Украина — страна предпринимателей» сказал директор главного регионального управления Приватбанка в Харьковской области Андрей Терещенко.

Он напомнил, что программа «КУБ» действует на Харьковщине с апреля.

«На Харьковщине 400 проектов мы сделали, 52 млн грн мы профинансировали на Харьковщине. В целом по Украине на 1,5 млрд грн. профинансирован малый и средний бизнес. Средняя сумма по Харькову – 79 тыс. грн», - сказал Терещенко.

Он также добавил, что в рамках этой программы за 7 месяцев этого года по Украине создано 81 тыс. рабочих мест.

«Основа государственности — это малый и средний бизнес. Большой бизнес не будет работать, если не будет мелкого бизнеса. Ждать от крупного бизнеса сегодня создания большого количества рабочих мест не надо. Потому что это большие деньги, а там высокие технологии, речь уже идет о искусственный интеллект», - подчеркнул Терещенко.

Он также призвал местную власть и банковский бизнес поддерживать предпринимателей и мотивировать их создавать новые рабочие места.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове, Одессе, Херсоне и Черновцах начали работу региональные бизнес-форумы «Украина — страна предпринимателей».

Справка УНИАН. Организаторы форума – Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местной власти и Приватбанка – стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса создание свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.