В Одессе проходит региональный бизнес-форум "Украина — страна предпринимателей"

Как передает корреспондент УНИАН, в форуме принимает участие около 200 предпринимателей различных сфер деятельности.

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В церемонии открытия и самом мероприятии приняли участие председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский, заместитель мера Одессы Павел Вугельман и директор Южного регионального управления Приватбанка Елена Яколина.

В программе мероприятия — панельная дискуссия Перспективы развития малого бизнеса в Украине: государственные программы и поддержка инициатив, а также «Бизнес в Украине. Путь к успеху», которое предполагает выступление одесских предпринимателей, готовых поделиться своим успешным опытом. В их числе Константин Рехкалайнин, специализирующийся на выпуске калейдоскопов, Елена Душечкина — основатель одного из косметических брендов и др.

Основное мероприятие форума — презентация проектного финансирования Приватбанка на сервисе «КУБ».

Как сообщал УНИАН, также сегодня, 8 декабря, региональные бизнес-форумы «Украина — страна предпринимателей» начали свою работу в Харькове, Херсоне и Черновцах.

Справка УНИАН. Организаторы форума – Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местной власти и Приватбанка – стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса создание свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.