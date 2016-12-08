В Херсоне проходит региональный бизнес-форум "Украина – страна предпринимателей"

Как передает корреспондент УНИАН, форум проходит в Конгресс-зале комплекса «Моцарт»на ул. Ярослава Мудрого, 50.

В работе форума принимают участие более 200 человек – известные и начинающие предприниматели, а также те, кто хочет начать собственное дело.

Открыл мероприятие председатель правления Херсонского регионального отделения УСПП Вячеслав Петренко, заявивший, что в Херсонской области проблемы бизнеса, особенно малого и среднего, нужно в основном решать при поддержке местных властей и финансовых учреждений.

«Нашу жизнь кроме нас никто не улучшит», - сказал он.

Читайте такжеНа Черниговщине по программе Приватбанка "КУБ" кредиты получили уже более 100 предпринимателей на 10 миллионов

Как заявила управляющая Херсонского филиала Приватбанка Елена Бельмега, так сложилось, что в Херсонской области, в основном, действует средний и малый бизнес, поэтому задача местных финансовых учреждений совместно с УСПП – минимизировать нагрузку на бизнес и создавать новые рабочие места.

На Форуме также выступят представители областной власти, Херсонского областного центра занятости, которые проинформируют тех, кто хочет открыть свой собственный бизнес, о существующих программах поддержки.

Справка УНИАН. Организаторы форума – Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местной власти и Приватбанка – стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса создание свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.