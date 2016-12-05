В Харькове состоится бизнес – форум "Україна – країна підприємців"

Идея форума – популяризация культуры предпринимательства в Украине.

Главная цель проекта:

- содействовать созданию новых рабочих мест,

- информировать работающих предпринимателей и тех, кто хочет открыть собственное дело о реальных возможностях и перспективах для реализации их идей уже сегодня,

- вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса.

Бизнес-форум - это новая диалоговая платформа для людей, мотивированных на самореализацию в бизнесе. Именно через использование механизмов стимулирования экономической деятельности самозанятых граждан и представителей малого бизнеса, возможно удержать стабильность в обществе, создать и укрепить средний класс, который в любом государстве является двигателем стабильного экономического развития.

Среди приглашенных спикеров: президент УСПП, и.о. директора центра занятости Украины, представители местной власти, лидеры общественных ассоциаций бизнеса, банкиры, успешные предприниматели Харькова, эксперты по вопросам развития бизнеса и бизнес – тренеры.

Во время форума желающие смогут получить индивидуальные консультации специалистов по юридическим и бухгалтерским вопросам, по вопросам финансирования и оптимизации бизнеса, поиска клиентов и партнёров, франчайзингу, развитию бизнеса.

Форум состоится 8 декабря 2016 года в г. Харьков, ул. Плехановская, 65, конференц-зал стадиона «Металлист», 2-й этаж. Начало в 10-00.

Регистрация по ссылке: kub.pb.ua/forums

Больше информации по программе поддержки бизнеса на сайте: kub.pb.ua

Участие бесплатное.