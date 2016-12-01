В Кривом Роге стартовал региональный бизнес-форум "Украина – страна предпринимателей"

Как передает корреспондент УНИАН, в работе форума принимают участие более 200 известных и начинающих предпринимателей, а также тех., кто только хочет начать свое дело.

Перед участниками форума выступят начальник Криворожского регионального управления Приватбанка Сергей Нечаев, глава городского отделения Союза промышленников и предпринимателей Юрий Арсеев, а также руководство города.

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Справка УНИАН. Организаторы форума – Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местной власти и Приватбанка – стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса созданию свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.