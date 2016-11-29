Волынские предприниматели собираются на представительский бизнес-форум

Как сообщили организаторы бизнес-форума “Украина - страна предпринимателей”, который стартует 1 декабря в Луцке, во время открытого диалога предпринимателей и власти будет принят ряд важных решений относительно реальной поддержки малого бизнеса в регионе.

"Мы благодарны руководству областного и городского совета, облгосадминистрации за активную поддержку идеи проведения такого форума, который должен вдохновить предпринимателей и проработать принципиально новый подход к стимулированию развития предпринимательства в регифони, - отмечает председатель оргкомитета форума, директор Северо-Западного регионального управления ПриватБанка Юрий Войтенко. - Среди амбициозных планов организаторов программы «Страна предпринимателей», а это Украинский союз промышленников и предпринимателей и ПриватБанк, возрождение культуры предпринимательства и создание в малом бизнесе поняд миллионов новых рабочих мест ".

Кроме обсуждения программ компенсации кредитных процентов для предпринимателей, участников форума в Луцке ждут выступления представителей власти, ведущих банкиров и вдохновляющие истории успеха известных волынских предпринимателей. Кроме того, участники форума получат из первых рук полезные инструменты для упрощения операционной деятельности, индивидуальные консультации от специалистов по регистрации предприятий, бухгалтерского учета, налоговой отчетности, юридического сопровождения деятельности, франчайзинга, электронной коммерции и тому подобное.

Волынский бизнес-форум предпринимателей стартует 1 декабря в “Адреналин Сити” (м. Луцк, вул. Карбышева,1). Начало в 10:00, участие в форуме – бесплатное. Зарегистрироваться можно на kub.pb.ua/forums.