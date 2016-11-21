Государственно-частное партнерство может стать важнейшим инструментом развития малого и среднего бизнеса - глава УСПП

Государственно-частное партнерство может стать важнейшим инструментом развития малого и среднего бизнеса, что позволит сформировать в стране сильный средний класс.

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Об этом заявил глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах на бизнес-форуме в рамках проекта «Украина - страна предпринимателей» в Киеве.

«Очень важно в нашем государстве современное, эффективное государственно-частное партнерство. Государство должно отвечать за правила игры во всех направлениях - в налогах, на таможне, на денежно-кредитном рынке и так далее. Бизнес же платит налоги и создает рабочие места. Это тот баланс, который является основой экономического развития», - сказал он.

По словам Кинаха, в условиях значительной макроэкономической нестабильности в стране малому и среднему бизнесу, который является основным источником новых рабочих мест, необходимо предоставить государственную поддержку в доступе к финансовым ресурсам.

«Механизм компенсации стоимости заемных ресурсов является важным инструментом, который позволит малому бизнесу развиваться, а экономике - процветать», - подчеркнул глава УСПП.

Как сообщал УНИАН, ранее Кинах заявлял, что развитие малого бизнеса, которое может начаться в случае эффективной программы государственно-частного партнерства и развития технологий микрокредитования, позволит оперативно создать в Украине 1 млн рабочих мест.

УСПП и «ПриватБанк» запустили совместную программу «Украина - страна предпринимателей», которая предоставляет консультационную и финансовую поддержку малому бизнесу. В рамках программы «ПриватБанк» создал P2B-платформу кредитования «КУБ».

Малый и средний бизнес, воспользовавшийся кредитованием через платформу «КУБ», аккумулирующую средства людей, желающих инвестировать в развитие предпринимательства, в 2016 году создал более 80 тыс. рабочих мест.