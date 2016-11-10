УСПП подготовил антикризисную программу для Нацкомитета промышленного развития при Кабмине

Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) подготовил антикризисную программу совместных действий бизнеса и власти, которая будет предложена как основа для формирования повестки дня новосозданного Национального комитета промышленного развития при Кабинете министров Украины.

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Об этом сообщил глава УСПП Анатолий Кинах на брифинге в Киеве.

«Мы требуем проведения в стране системной, современной промышленной политики на основе определения прорывных инновационно-инвестиционных направлений, среди которых энергоэффективные технологии, развитие полных циклов сельскохозяйственного производства, транзитный потенциал страны, высокотехнологичное машиностроение, IT-сфера», - сказал он.

По словам Кинаха, комитету будет предложено планировать свои действия в парадигме неоиндустриализации, которая предусматривает новый виток развития производства исключительно на основе последних научных разработок и при условии надежного государственно-частного партнерства.

При этом глава УСПП подчеркнул, что одним из главных приоритетов правительства в сфере промышленной политики должно стать расширение рынков сбыта и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью.

«Нужно максимально расширить внешние рынки и предложить миру продукцию с высокой добавленной стоимостью. При этом большинство предприятий необходимо модернизировать, обновить технологии», - отметил Кинах.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 11 октября принял постановление о создании Национального комитета промышленного развития Украины, который призван способствовать производству товаров с высокой добавленной стоимостью и развитию различных отраслей промышленности для стимулирования экономического роста. При этом главой комитета является премьер-министр Владимир Гройсман, а исполнительным директором - народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Анатолий Гиршфельд.

По данным Госстата, рост промышленного производства в Украине в сентябре 2016 года в годовом выражении, по сравнению с сентябрем 2015 года, замедлился до 2% с 3,4% месяцем ранее.

С начала года, за январь-сентябрь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, промпроизводство в Украине выросло на 2%.