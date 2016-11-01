Французы заинтересованы в размещении экспортных производственных мощностей в Украине - торгпред

Французский бизнес заинтересован в использовании преференций соглашений о свободной торговле Украины с Европейским Союзом и Канадой, что делает нашу страну привлекательной для размещения производственных мощностей с дальнейшим экспортом продукции как в Канаду, так и в ЕС.

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Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская на брифинге в Киеве по результатам французско-украинского бизнес-форума, который прошел 28 октября в Париже.

«Большой интерес с французской стороны вызвало соглашение (о свободной торговле Украины - УНИАН) с Канадой. Известно, что Европейский Союз и Канада пришли к финальному решению и подписали свое соглашение. Мы считаем, что этот треугольник - соглашение (о свободной торговле - УНИАН) Евросоюза с Канадой, соглашение Украины с Европейским Союзом и соглашение Украины с Канадой - может сработать, и украинские компании смогут найти свое место в глобальных и региональных цепочках добавленной стоимости», - сказала она.

Также Микольская отметила, что французский и канадский бизнес имеет возможность размещать мощности по сборке готовой продукции на территории Украины, что позволит сократить издержки производства за счет недорогой рабочей силы и не терять на пошлинах благодаря действующим соглашениям о свободной торговле.

Как сообщал УНИАН, зона свободной торговли между Украиной и ЕС вступила в силу с 1 января текущего года. Экспорт украинских товаров в Евросоюз в январе-июле 2016 года вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 6,5 млрд долл.

Правительство Канады 19 сентября внесло на ратификацию в парламент соглашение о зоне свободной торговли с Украиной, заключенное 11 июля.

Соглашение предусматривает асимметричную либерализацию рынков товаров для защиты национальных товаропроизводителей в чувствительных областях. Так, после вступления в силу соглашения канадская сторона сразу откроет до 98% рынка, в то время как Украина отменит тарифы для почти 80% товаров канадского экспорта с последующей отменой других тарифов в течение следующих 3, 5 и 7 лет. В дополнение, для определенных канадских товаров были установлены квоты, а некоторые товары были исключены из действия соглашения.