Порошенко вручил государственные награды 28 воинам, проявившим героизм в зоне АТО

Президент Украины Петр Порошенко вручил государственные награды 28 воинам, которые проявили мужество и героизм при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента.

В частности, Орденом Богдана Хмельницкого III степени награжден первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-майора Виктор Назаров, который лично занимается вопросами планирования применения сил и средств в АТО. При непосредственной работе в войсках, в условиях, связанных с риском для жизни, генерал-майор Назаров проявляет личное мужество и отвагу.

Среди награжденных этим орденом также начальник штаба - первый заместитель командира зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 72-й отдельной механизированной бригады майор Роман Панюшенко, который организовал систему противовоздушной обороны бригады, благодаря чему были сбиты 2 беспилотника.

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Орденом "За мужество" III степени награжден старший оператор противотанкового отделения противотанкового взвода 24-го батальона территориальной обороны "Айдар", младший сержант Виталий Гоготов. Он принимал активное участие в мероприятиях противодействия террористической деятельности. В боях возле поселка Хрящеватое под плотным огнем противника обнаружил и подавил 4 огневых точки противника. Вовремя заметил и уничтожил вражеские машины с боеприпасами.

Также Орден "За мужество" III степени получил еще один военнослужащий 24-го батальона территориальной обороны "Айдар" младший сержант Анатолий Хмара. В бою возле поселка Новосветловка Луганской области для выявления огневой точки противника боец вызвал огонь на свою боевую машину, благодаря чему танк террористов был уничтожен. Но в саму машину попал снаряд другого танка противника, в результате чего солдат был ранен. Несмотря на это, сумел вывести поврежденную машину с поля боя.

Обращаясь к военнослужащим, Порошенко подчеркнул важность единения: «В этом зале сегодня награды получают те, кто стоял по разные стороны баррикад: и бывшие майдановцы из «Айдара», и работники органов МВД, и офицеры и солдаты Вооруженных сил. Вы все вместе, бок о бок защищаете одну страну - нашу Украину. Наш демократический строй. Наше право на свободную жизнь».

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При этом глава государства обратил внимание на единение всего общества перед угрозой нашествия. «Читая строки справок о боях «айдаровцев», как никогда понимаю, что тогда, на Майдане, мы смогли победить режим силой духа людей. Ведь воюют под Хрящеватым и Счастьем бывшие студенты, программисты, бизнесмены, одним словом, гражданские люди. Но как успешно воюют», - сказал президент.

Он выразил уверенность в победе украинской армии в войне.