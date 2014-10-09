За сутки в зоне АТО погиб один военный, 4 - ранены

13:11, 09 октября 2014
Политика
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За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один военный, еще четверо - получили ранения.

REUTERS

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне проведения АТО погибли 3 украинских военных, еще 12 - получили ранения.

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