За сутки в зоне АТО погиб один военный, 4 - ранены
13:11, 09 октября 2014Политика
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За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один военный, еще четверо - получили ранения.
REUTERS
Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
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Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне проведения АТО погибли 3 украинских военных, еще 12 - получили ранения.
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