За сутки в зоне АТО погиб один военный, 4 - ранены

За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один военный, еще четверо - получили ранения.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. Читайте такжеПорошенко назвал количество погибших за время АТО Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне проведения АТО погибли 3 украинских военных, еще 12 - получили ранения.

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