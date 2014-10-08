В Днепропетровске наградили волонтера Татьяну Рычкову

Стоит отметить, что Татьяна Рычкова помогает Вооруженным Силам Украины с начала антитеррористической операции. Она каждую неделю ездила на Восток страны и самостоятельно доправляла военнослужащим 25 отдельной воздушно-десантной бригады кевларовые шлемы, бронежилеты, средства связи, одежду, медикаменты, запчасти и т.д. Только в течение одного месяца во время проведения АТО она осуществила материальное обеспечение украинских солдат на сумму свыше одного миллиона гривен. 17 августа на передовой погиб муж Татьяны - офицер-десантник Вадим Рычков. И даже несмотря на потерю, женщина не прекратила волонтерскую деятельность.

Указом Президента Украины, государственной наградой Татьяна Рычкова была отмечена по случаю Дня независимости Украины, однако из-за постоянной занятости в волонтерской работе, забрать ее она смогла только сейчас.

- Мы помогаем не ради наград - хотим, чтобы все как можно скорее закончилось, в конце концов, потому что я очень переживаю за наших ребят. И я тронута, - рассказала Татьяна Рычкова. - В это сложное для страны время хочу поблагодарить народ Украины за поддержку.