Министр Гелетей встретился с представителями ОБСЕ

- Ваш визит является весьма своевременным и актуальным в связи с нескрываемой агрессией Российской Федерации против нашей страны. Украина оказалась на первом рубеже цивилизационного конфликта, инициированного Россией, - отметил генерал-полковник Валерий Гелетей.

Глава отечественного оборонного ведомства проинформировал постоянных представителей ОБСЕ относительно этапов развития вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Он подчеркнул, что Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с первых дней вступления в должность инициировал мирный план разрешения кризиса на Донбассе. Со своей стороны, Вооруженные Силы Украины во время освобождения украинских городов от оккупантов пытаются всячески избежать жертв среди мирного населения, применяя минимальное количество силы.

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- В то же время, российская пропаганда прибегает к циничной лжи, пытаясь ввести в заблуждение весь мир относительно ситуации на Донбассе. Надуманными обвинениями Украины в геноциде собственного народа Россия покрывает преступления своих наемников, все разжигая межнациональную рознь. При этом Российская Федерация ни разу не осудила случаи массовых расправ над мирными жителями со стороны террористов, несмотря на существование конкретных доказательств и свидетельств о массовых захоронения жертв террористов в Славянске и других освобожденных городах, - подчеркнул Министр обороны Украины.

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Генерал-полковник Валерий Гелетей заверил представителей ОБСЕ в полной поддержке и содействии в их работе со стороны украинского оборонного ведомства.

- Уверен, что именно ОБСЕ станет той организацией, которая поможет показать всему миру то, что в действительности происходит в Украине, - подчеркнул он.

От имени делегации постоянных представителей при ОБСЕ Посол Канады госпожа Изабель Поупарт поблагодарила Министра обороны Украины за встречу и выразила глубокие соболезнования по поводу гибели украинских военнослужащих.

- Предоставленная вами информация является значимой по итогам визита нашей делегации в Украину. Со стороны постоянных представителей при ОБСЕ будет сделано все, чтобы мир услышал правду, - отметила госпожа Изабель Поупарт.