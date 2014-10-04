В АТО активно используют разработки Житомирского военного института - Порошенко

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко сегодня на брифинге во время рабочей поездки в Житомирскую область, передает корреспондент УНИАН.

По словам Порошенко, сейчас эти разработки крайне нужны нашей армии.

Президент уточнил, что некоторые разработки помогают военным быть хорошо информированными относительно действий противника. Он подчеркнул, что руководством страны делается все для того, чтобы наработки ученых института активно использовались в украинской армии.

Так, главе государства на полигоне показали разработанную в Житомирском институте уникальную систему, предназначенную для оперативного управления силами и средствами, в которую входят образцы беспилотной авиации.

Уже после брифинга президента военные института объяснили журналистам назначение этой системы: "В реальном времени предоставляется необходимая информация, которая после обработки сразу поступает командирам в удобной для использования форме. Это дает возможность воинам быть хорошо информированными относительно позиций врага".