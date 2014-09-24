Под Шахтерском боевики обстреляли силы АТО из "Градов", танков и минометов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра Андрей Лысенко.

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По его словам, попытку штурма были отбиты, потерь среди украинских военных нет.