Под Шахтерском боевики обстреляли силы АТО из "Градов", танков и минометов
13:51, 24 сентября 2014Армия
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23 сентября в селе Малоорловка Шахтерского района Донецкой области боевики из установок "Град", танков и минометов обстреляли блокпост сил АТО, после чего совершили неудачную попытку его штурма.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра Андрей Лысенко.
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По его словам, попытку штурма были отбиты, потерь среди украинских военных нет.
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