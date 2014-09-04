ВМС совместно с силовыми структурами обеспечивают защиту и оборону Одесчины и Николаевщины

Авиация и специальные подразделения украинских ВМС и МВД Украины отработали в южных и юго-западных районах Одесской области совместные поисково-ударные действия по выявлению и уничтожению незаконных вооруженных формирований. После того, как вертолет морской авиационной бригады обнаружил диверсионно-разведывательную группу условного противника и передал данные на пункт управления, в этом районе с транспортно-боевых вертолетов срочно были высажены разведывательные группы. Они обеспечили высадку парашютного десанта с самолета в составе специальных подразделений ВМС и МВД. Спецназовцы успешно выполнили задачу по блокированию «незаконных вооруженных формирований».

Кроме того, на одном из учебных полигонов продолжается подготовка по всем направлениям боевой деятельности подразделений войск береговой обороны, морской пехоты. Военнослужащие непосредственно на тактическом поле отрабатывают взаимодействие между родами сил, выполняющих огневые упражнения из стрелкового оружия, боевых машин и оружия артиллерийских подразделений. Особое внимание при этом уделяется военно-медицинской подготовке. На одном из этапов военнослужащие тренировались оказывать медицинскую помощь совместно с группой волонтеров, которые способствуют военным морякам в вопросах обеспечения подразделений войск береговой обороны необходимыми медикаментами.

Как отметил временно исполняющий обязанности начальника штаба - первый заместитель командующего ВМС ВС Украины контр-адмирал Андрей Тарасов, во время планирования и проведения мероприятий активно внедряется боевой опыт, полученный Вооруженными Силами Украины во время проведения антитеррористической операции на востоке страны. С этой целью к мероприятиям привлекаются и непосредственные участники АТО.

Контр-адмирал Андрей Тарасов добавил, что в командовании ВМС в вопросах защиты и обороны Одесской и Николаевской областей придают важное значение отработке совместных действий с силовиками и местными органами власти.

"Мы работаем в тесном контакте с МВД, Государственной пограничной службой, Службой безопасности Украины, местными органами власти. Нами согласованы и утверждены планы взаимодействия, сейчас продолжается их практическая реализация", - отметил он.

Контр-адмирал Андрей Тарасов выразил убеждение, что совместными усилиями подразделений Вооруженных Сил Украины, силовых структур, при активном содействии волонтеров и всех неравнодушных к судьбе Украины граждан будет обеспечен мир и спокойствие на Одесщине и Николаевщине, надежную защиту этих регионов.