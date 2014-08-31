Украинская авиация нанесла ракетно-бомбовый удар по позициям боевиков на Луганщине

Сегодня самолеты ВВС Украины нанесли ракетно-бомбовый удар по местам скопления живой силы и техники боевиков «ЛНР» в районе Молодогвардейска и села Самсоновка Краснодонского района Луганской области.

Об этом во время брифинга в Киеве заявил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, в ответ боевики открыли огонь по самолетам из зенитно-ракетного комплекса «Панцирь», расположенного в районе Суходольска Краснодонского района. Украинские самолеты, по каждому из которых было осуществлено два пуска ракет, успешно вышли из зоны обстрела.

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По данным СНБО, сотрудники подразделения специального назначения УМВД в Одесской области «Шторм» без потерь вышли из окружения в районе села Георгиевка на юг от Луганска, обеспечив вывод колонны из 62 единиц техники, включая захваченный БМД и более 50 автомобилей с жильцами Георгиевки и Лутугино, которым угрожали террористы.

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Одновременно, при поддержке подразделений Вооруженных Сил РФ террористы не прекращают попытки захватить населенные пункты на Луганском направлении.

Как сообщил Лысенко, в частности, бои проходили в окрестностях населенных пунктов Шишковое, Станичное-Луганское, Иллирия, Брянка и Красный Луч.