На Черниговщине семья погибшего бойца получила двухкомнатную квартиру

Сегодня, 18 августа, в Чернигове по решению Министра обороны Украины генерал-полковника Валерия Гелетея, начальник местного гарнизона полковник Константин Никулин вручил ордер на двухкомнатную квартиру жене погибшего в зоне проведения АТО офицера Вооруженных Сил Украины Виталине Деркач.

Ее муж - майор Сергей Деркач погиб во время выполнения служебных обязанностей во время антитеррористической операции на востоке Украины. Был заместителем командира батальона. Кроме жены, у погибшего осталось две дочери Алина и Диана.

Получив смотровой ордер и ключи от квартиры Виталина Деркач поблагодарила руководство отечественного оборонного ведомства и Черниговского гарнизона за заботу, человечность и чуткость к ее семье.

"Как настоящий военный и патриот своей страны, мой муж до конца выполнил свой долг. Думала, мы остались наедине со своим горем. Не ожидала, что за считанные дни благодаря личному участию Министра обороны Украины мои дочери будут жить в собственной новой квартире", - сказала Виталина Деркач.

Начальник Черниговского гарнизона полковник Константин Никулин заверил, что приложит все усилия в решении вопроса обеспечения жильем военнослужащих гарнизона, прежде всего, участников антитеррористической операции и семей погибших.