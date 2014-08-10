Десантники 79-й бригады вернулись в Николаев

В руках люди держали цветы, плакаты, украинские флаги и другую национальную символику. Периодически в толпе скандировали: «Героям Слава», а также пели гимн Украины.

Кроме командование соединения до встречи героев присоединились руководители Николаевской области и областного центра.

Отвечая на вопрос представителей СМИ, десантники 79 Николаевской отдельной аэромобильной бригады ВДВ ВС Украины неоднократно подчеркивали, что в самых сложных ситуациях, в которых им пришлось оказаться, всегда помнили о верности воинскому долгу. Каждый из них остался верен присяге и званию николаевского десантника.