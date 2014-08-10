Десантники 79-й бригады вернулись в Николаев
14:10, 10 августа 2014Армия
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Вчера, 9 августа, к КПП военной части пришло более тысячи жителей города, чтобы поздравить десантников 79 Николаевской отдельной аэромобильной бригады Высокомобильных десантных войск ВС Украины, которые вернулись из зоны проведения АТО.
Десантники вернулись домой из зоны АТО / Илья Кошовский / mil.gov.ua
В руках люди держали цветы, плакаты, украинские флаги и другую национальную символику. Периодически в толпе скандировали: «Героям Слава», а также пели гимн Украины.
Кроме командование соединения до встречи героев присоединились руководители Николаевской области и областного центра.
Отвечая на вопрос представителей СМИ, десантники 79 Николаевской отдельной аэромобильной бригады ВДВ ВС Украины неоднократно подчеркивали, что в самых сложных ситуациях, в которых им пришлось оказаться, всегда помнили о верности воинскому долгу. Каждый из них остался верен присяге и званию николаевского десантника.
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